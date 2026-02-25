Presidente Boric blinda al ministro Muñoz tras decreto anulado por proyecto de cable submarino chino: “No anda nada solo”

El Mandatario Gabriel Boric respaldó la gestión del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, durante su administración, en medio de la controversia generada por el proyecto de cable submarino chino y la firma de un decreto posteriormente anulado que otorgaba una concesión a la empresa CMI Chile SpA.

Durante este miércoles, el Presidente Gabriel Boric respaldó la gestión del secretario de Estado, Juan Carlos Muñoz, durante su visita a Talca, en medio de la controversia que ha generado el proyecto de cable submarino con China.

“Quiero destacar el liderazgo de nuestro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones en que se le ha encomendado su trabajo a lo largo de todo Chile. Así que no anda nada solo, está con nosotros y nosotros estamos con él”, subrayó.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, complementó en Radio Sonar: “No hemos aprobado ni desechado el proyecto, está en una etapa de evaluación dentro de un procedimiento que es largo, y este era solo el primer paso de 13 que aplica la institucionalidad para evaluar este tipo de iniciativas”.

Además, aclaró que tampoco se ha “desechado” la idea, sino que se está recabando información a propósito de la alerta que se emitió.

Lee también: Advertencias de EE.UU. y un decreto anulado: Cómo se sucedieron los hechos sobre el cable submarino a China

Nuevos antecedentes del proyecto

El pasado 27 de enero, el titular de Transportes firmó un decreto que estipulaba: “Otórgase una concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones a la empresa CMI Chile SpA”.

Según publicó El Mercurio, dicho documento otorgaba un período de vigencia de 30 años y autorizaba a la concesionaria a instalar, operar y explotar una red de transmisión por cable de fibra óptica submarina con repetidores y tecnología DWDM, que interconecta China con Chile, entre las ciudades de Hong Kong (China) y Concón (Región de Valparaíso). No obstante, este decreto fue anulado el 29 de enero.