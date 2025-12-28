Presidente Boric ante alerta de altas temperaturas extremas: “Prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo”

El jefe de Estado, Gabriel Boric, emitió un mensaje en medio de la alerta por Altas Temperaturas Extremas, anunciada por la Dirección Meteorológica de Chile, y la propagación de incendios forestales en la zona central del país.

Durante la tarde de este domingo, el Presidente Gabriel Boric emitió un mensaje ante las altas temperaturas y la ocurrencia de incendios forestales.

“No nos cansaremos de decirlo: prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo”, subrayó.

Ante la alerta de Altas Temperaturas Extremas, anunciada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entre este lunes 29 y el miércoles 31 de diciembre para las regiones de Coquimbo a Ñuble, el Mandatario recalcó que “es importante que reforcemos las medidas de prevención: por favor no prendas fuego, realices fogatas ni lances colillas de cigarro en parques ni áreas verdes. Tampoco realices quema de basura ni uses herramientas que generen chispas”.

Asimismo, destacó la labor que han cumplido las brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Bomberos en el combate de los siniestros registrados durante los últimos días en la zona central.

Finalmente, reforzó los canales de denuncia.

“Si estás ante la presencia de humo o si ves a alguien intentando provocar un incendio, denuncia a los números de emergencia: 130 de Conaf, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros o 134 de la PDI”, cerró.