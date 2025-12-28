Alerta Roja en la Región Metropolitana: Senapred decreta medida de precaución por altas temperaturas

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Regional a raíz de los episodios de calor extremo que se vivirán en la capital.

Durante este domingo, Senapred dio a conocer que decretó Alerta Roja para toda la Región Metropolitana a raíz de las altas temperaturas que se registrarán en la capital.

De acuerdo a lo informado por la entidad, la medida se adoptó en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana.

En esa línea, Senapred declaré “Alerta Roja Regional por calor extremo, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten”.

Además, recomendaron a la gente “protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación”.

“Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo”, sentenciaron.