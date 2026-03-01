País estados unidos

Presidente Boric alza la voz por conflicto en Medio Oriente: “No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries”

Por CNN Chile

01.03.2026 / 12:20

El Presidente Gabriel Boric abordó la situación que se vive en Medio Oriente tras el ataque “preventivo” de Israel y Estados Unidos sobre Irán. 

El objetivo de la ofensiva fueron diversos altos mandos iranies, entre ellos el líder supremo Ayatollah Ali Khamenei

El hecho motivó la respuesta de Irán que lanzó ataques contra diversos países como Israel, Emiratos Arabes Unidos, Catar, entre otros.

Al respecto, Boric ocupó sus redes sociales y aseguró que “tal como los ataques unilaterales de EEUU a Iran son inaceptables, también lo son los de Iran a países del Medio Oriente”.

“Y a la vez, nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas las últimas semanas, además de la permanente discriminación a las mujeres”, agregó.

En ese sentido, cerró con que “no tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries. Chile cree y defiende todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional.

