Presidente Boric advierte por altas temperaturas y pide extremar medidas para evitar incendios

El mandatario advirtió sobre el alto riesgo de incendios y pidió a la ciudadanía reforzar las medidas de prevención, en medio de los avisos meteorológicos que alertan por temperaturas excepcionales desde la Región Metropolitana hasta La Araucanía.

El Presidente Gabriel Boric realizó este sábado un llamado a extremar las medidas de cuidado ante el episodio de altas temperaturas que afectará a la zona centro sur del país durante los próximos días, fenómeno que podría elevar los termómetros hasta valores cercanos a los 40°C en algunas regiones.

A través de sus redes sociales, el mandatario advirtió que “entre hoy y mañana tenemos olas de calor muy duras en el centro sur del país, llegando mañana hasta casi los 40 grados en O’Higgins, Maule y Ñuble. Por favor tomemos todas las medidas de precaución para evitar incendios”.

En su mensaje, el mandatario enfatizó los riesgos asociados a este tipo de eventos, especialmente en un periodo donde las condiciones de vegetación seca y viento incrementan la posibilidad de siniestros.

Entre hoy y mañana tenemos olas de calor muy duras en el centro sur del país, llegando mañana hasta casi los 40 grados en O’Higgins, Maule y Ñuble. Por favor tomemos todas las medidas de precaución para evitar incendios. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 22, 2025

La advertencia presidencial se suma a los avisos emitidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que reportó un escenario de calor extremo impulsado por una dorsal en altura.

Según el organismo, las temperaturas se mantendrán elevadas hasta el martes 25 de noviembre y afectarán a distintas zonas de las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, además de comunas específicas de la provincia de Malleco, en La Araucanía, donde se esperan máximas entre los 30°C y 32°C.