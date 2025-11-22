DGAC advierte episodio de calor extremo en el centro y sur del país con temperaturas de hasta 32°C

Las proyecciones apuntan a un incremento sostenido de las temperaturas en varias regiones, desde la Metropolitana hasta La Araucanía, con efectos que podrían impactar actividades cotidianas y condiciones de seguridad en zonas expuestas.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió este sábado dos avisos meteorológicos por condiciones de calor extremo que afectarán diversas zonas del país durante los próximos días, asociadas a la presencia de una dorsal en altura que favorecerá temperaturas significativamente elevadas.

El primer aviso contempla un evento de altas temperaturas extremas para las comunas de Angol, Renaico, Purén, Los Sauces, Lumaco y Traiguén, donde se prevén valores entre 30°C y 32°C desde la tarde de este sábado 22 hasta la tarde del martes 25 de noviembre de 2025.

La autoridad destacó que estas condiciones podrían resultar riesgosas, especialmente para quienes desarrollen actividades al aire libre.

Paralelamente, se publicó un segundo aviso por altas temperaturas que afectará a seis regiones:

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

El evento abarcará sectores de cordillera de la costa, valle, precordillera y, en algunos casos, el litoral.

Las máximas estimadas fluctúan entre los 29°C y 31°C en la zona central, mientras que en sectores costeros y valles del sur se esperan rangos que irán desde los 22°C a 30°C, dependiendo del día y la ubicación específica.

#Aviso A453-6/2025 (actualización): [22/nov 12:43] Altas Temperaturas en zonas desde la región Metropolitana a la región de La Araucanía https://t.co/AovY2uTdtH pic.twitter.com/zBdyi3ddeZ — MeteoChile (@meteochile_dmc) November 22, 2025

La DGAC reiteró que estos fenómenos presentan un nivel de severidad moderado y podrían implicar riesgos para la población. Por ello, recomendó mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y tomar precauciones frente a la exposición prolongada al calor.