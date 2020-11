La Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Salud (Fenats) se refirió este jueves al anuncio del ministro de Salud, Enrique Paris, de un proceso prelegislativo para incorporar a los Técnicos en Enfermería Nivel Superior (Tens) en el Código Sanitario.

Patricia Valderas, presidenta de la agrupación, expresó que “no sé si reír o llorar, los preproyectos no existen y no tienen ninguna validez, lo que él tiene que hacer es enviar un proyecto”.

“Los Tens llevan 30 años en esta merecida demanda. El gobierno no puede seguir dilatando las cosas, esperando que depongamos el paro y las movilizaciones a cambio de una ilusión”, añadió.

Con respecto a las afirmaciones de la autoridad sobre una baja adhesión a la paralización del gremio, Valderas afirmó que “es un irresponsable si lo que quiere para sentarse a conversar es que salgamos todos a la calle“.

“Hemos querido ser responsables, visibilizando la molestia, pero manteniendo los turnos éticos reforzados, pero si lo que él necesita es que salgamos todos, entonces lo haremos bajo su responsabilidad“, añadió.

Los trabajadores de la salud pública se encuentran en paro y en movilizaciones permanentes hace ya dos semanas, con demandas que apuntan al aumento en presupuesto para hospitales y el pago de bonos por su labor durante la pandemia.