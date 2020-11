(Agencia UNO) – La presidenta de la Comisión de Gobierno de la Cámara, diputada Joanna Pérez (DC), informó que citará al Servicio Electoral (Servel) a esta instancia para “fiscalizar y pedir explicaciones por no garantizar el derecho a sufragio en estas primarias para todos los ciudadanos”.

Pérez afirmó que el Servel “tenía las facultades legales para adoptar medidas y normas especiales y no lo hizo. Tenemos que ver cómo remediar esto, no puede ser que cuando estamos promoviendo la necesaria participación ciudadana no se den los espacios para aquello. Lo que ha ocurrido es inaceptable”.

“El rol del Servel es garantizar el derecho a sufragio, y tenían las facultades legales, pero no previeron lo que está sucediendo. Con fecha 27 de agosto de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.257, la Reforma Constitucional que faculta al Servicio Electoral a dictar las normas e instrucciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales de los años 2020 y 2021″, agregó.

En la misma línea, sentenció que “a través de esta facultad, el Servel podía dictar normas para flexibilizar el proceso de constitución, tal como lo hizo para el plebiscito y para estas mismas elecciones primarias, pero no previó el problema que podría pasar con la instalación de mesas. Ha sido realmente lamentable, pero también inaceptable”.