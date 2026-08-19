Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en queso mantecoso

El Ministerio de Salud (Minsal) decretó una alerta alimentaria por listeria para el queso mantecoso laminado de la marca La Rotunda, ordenando además el retiro del producto del mercado.

A través de un comunicado, la entidad informó que se inició un sumario sanitario a la empresa elaboradora del producto en cuestión.

Además, recomendaron no consumir el producto si se encuentra en el domicilio.

¿Cuál es el producto?

El Minsal detalló que el producto en sí es el queso mantecoso laminado marca La Rotunda, envase de 300 gramos, lote: T3180726. Su fecha de elaboración es 30-07-2026 y la de la fecha de vencimiento es el 27-11-2026.

La muestra del producto fue tomada durante el proceso de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos en la región de Valparaíso, y de acuerdo con los resultados del estudio realizado por el Seremi, se detectó la presencia de Listeria.

Alerta Alimentaria por Listeria: se detectó presencia de Listeria en queso mantecoso laminado La Rotunda, lote T3180726, elaborado el 30-07-2026 y con vencimiento 27-11-2026. El producto fue analizado en el marco de la Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos en la… pic.twitter.com/tzxRZgrWmT — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 19, 2026

¿Cuáles son los riesgos de consumirlo?

La Listeria monocytogenes es un microorganismo presente en el ambiente y que además puede contaminar los alimentos. La infección por listeria es una enfermedad caracterizada por baja morbilidad y alta mortalidad en su forma invasiva. Las personas que más sufren riesgo son:

Gestantes

Recién nacidos

Pacientes con enfermedades crónicas e inmunodeprimidos (pacientes con cáncer, trasplantes de órganos, hemodiálisis o VIH)

Adultos mayores

Las manifestaciones iniciales pueden parecerse a un cuadro febril leve y progresar a sepsis, meningitis o meningoencefalitis. Pero, en mujeres gestantes, puede provocar abortos, muertes fetales o enfermedades neonatales graves.