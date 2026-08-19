Karla Rubilar cuestiona informe del 18-O y sale en defensa del expresidente Piñera: “Es una conclusión débil, injusta y dolorosa”

La exministra Karla Rubilar cuestionó las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019, asegurando que el informe no logró esclarecer responsabilidades detrás de la violencia y, en cambio, terminó responsabilizando políticamente a la administración del expresidente Sebastián Piñera.

La también médica se desempeñó como ministra Secretaria General de Gobierno y de Desarrollo Social y Familia durante el segundo gobierno de Piñera, por lo que fue una de las autoridades presentes durante el estallido social.

“Es una conclusión débil, injusta y dolorosa para quienes estuvimos ahí“, afirmó la exministra en radio La Metro al referirse al resultado de la comisión.

Según lo que planteó la exvocera, la instancia tenía como objetivo esclarecer cómo actuó el Estado frente a los hechos de violencia e identificar a los responsables, cómplices e instigadores. Sin embargo, cuestionó que luego de 11 sesiones no se identificara “a una sola persona, organización o estructura de financiamiento”, mientras el informe terminó acusando de “excesivos incumplimientos” al gobierno de Piñera.

Rubilar reconoció que la respuesta del Estado durante el estallido no fue la ideal, mencionando en su reflexión problemas de inteligencia, coordinación y capacidad preventiva.

“Fallaron la inteligencia, la coordinación y la capacidad preventiva del Estado. También hubo graves vulneraciones de derechos humanos, que deben investigarse, sancionarse y repararse”, sostuvo.

La otrora secretaria de Estado manifestó su expectativa de que las conclusiones de la comisión sean rechazadas por la Sala de la Cámara, argumentando que, a su juicio, estas no se corresponden con los resultados del estudio.

“Espero que este informe sea rechazado por la Sala. Sus conclusiones no se sostienen en los resultados de la propia investigación”, concluyó.