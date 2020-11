Este domingo 29 de noviembre se realizan las Elecciones Primarias 2020, donde los chilenos podrán elegir a los candidatos a gobernadores regionales y a alcaldes que luego competirán en los comicios del 11 de abril de 2021.

En este contexto, Sebastián “Chamagol” González, ex delantero de Colo-Colo, fue designado como vocal de mesa por cuarta vez consecutiva en el Colegio Villa María Academy, ubicado en la comuna de Las Condes.

Al igual que en otros locales de votación, en este establecimiento también ha existido una escasa participación de electores.

Hasta las 17:00 horas, la mesa de González tenía apenas 9 votos de 665 habilitados. En conversación con CNN Chile, el ex futbolista acusó de poca información.

“Ni siquiera para presidente de curso vi tan poca participación, lamentable. Yo creo que no hubo mucha información, incluso en lo personal yo me enteré llegando acá para qué eran (las primarias en lo específico. No conozco a ningún candidato”, señaló.

Para evitar aburrirse, el comentarista de CDF y los miembros de sala pasaron las horas jugando Jenga y conversando. “Bastante lento todo, ha sido un día muy largo”, dijo.