El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, acusó que no pudo votar en las primarias para gobernador de la Región Metropolitana debido al cierre de su mesa.

El timonel llegó este domingo hasta la comuna de Santiago, donde se ubica la Escuela Libertadores de Chile. Sin embargo, se llevó una enorme sorpresa cuando se dio cuenta que la mesa que le corresponde no fue constituida ni fusionada con otra para poder funcionar.

El ex canciller dio a conocer la noticia a través de redes sociales, donde descargó su molestia por lo ocurrido.

“No pude ejercer mi derecho a voto en primarias. Mesa cerrada y no fusionada con otras funcionando”, escribió en su cuenta de Twitter, en donde dejó un fuerte reclamo contra el Servel.

“Pedí a encargado Servel estampar queja, pero no había libro de reclamos. Un escándalo, pues muchas personas no han podido votar en RM y regiones”, agregó.

“El Servel debe una explicación”, cerró, dejando entrever su enojo por los hechos registrados durante la jornada en distintos locales de votación del país.

