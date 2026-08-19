Día de la Papa Frita 2026: Revisa las promociones para celebrar este 20 de agosto

Este jueves 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, una fecha especial para el que es considerado uno de los alimentos favoritos en Chile y en todo el mundo.

Se pueden comer con mayonesa, kétchup, mostaza, numerosas salsas e incluso algunos prefieren comerlas con helado.

Las promociones por día de la papa frita

Para celebrar este día, varias cadenas de comida rápida del país anunciaron una serie de ofertas y promociones. Revisa las mejores promociones para celebrar esta fecha.

Burger King: La cadena de restaurantes se sumó con varios días de ofertas. Desde el lunes 17 y el jueves 20 de agosto, a través de la aplicación de la app Mi BK, los chilenos pueden optar por un balde de papas por $2.500 o un pote de papas por $1.500.

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Doggis : La cadena ofrecerá una promoción de tres porciones medianas al precio de dos. La oferta estará en la aplicación de la cadena hasta el jueves 20.

: La cadena ofrecerá una promoción de tres porciones medianas al precio de dos. La oferta estará en la aplicación de la cadena hasta el jueves 20. Juan Maestro: Por compras sobre $7.000, podrán obtener una segunda porción de papas fritas normales gratis, usando el código “PAPAMAESTRA” por la aplicación de la marca. La oferta estará disponible hasta el jueves 20 de agosto. Además, preparan un concurso para festejar la fecha.

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Mamut: Desde el lunes 17 y hasta este viernes 21 de agosto, quienes compren cualquier appetizer podrán tener una recarga de papas fritas con queso cheddar, disponible únicamente en los restaurantes.

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Barrio Chicken: Desde el lunes 17 hasta el viernes 21, ofrecerán papas fritas medianas a $1.000, usando el cupón exclusivo disponible en la aplicación. La promoción otorgará un 60% de descuento respecto del precio normal de $1.490.

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Pronto Copec: Ofrecerá desde este miércoles 19 de agosto un descuento en el combo pronto nugget que quedará a $2.990. En tanto, el jueves 20 de agosto las papas grandes solo costarán $1.000. Las promociones estarán únicamente disponibles en puntos de venta presencial.

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Just Burger: La cadena ofrecerá precios rebajados en toda la carta de papas fritas desde el 17 al 21 de agosto.