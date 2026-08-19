Colombia: Aumenta a 314 la cifra de fallecidos a 10 días del terremoto de magnitud 7,4

(EFE) – Colombia registra 314 víctimas fatales 10 días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el 10 de agosto, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado este miércoles.

La entidad detalló que aún hay 262 desaparecidos, elevó a 4.437 los heridos y cifró en 364 las personas rescatadas, mientras que el número de familias afectadas se situó en 147.464, correspondientes a 262.154 personas en 471 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

El número de viviendas destruidas aumentó a 30.664, mientras que otras 136.946 tienen daños y 302 edificios han colapsado, estos últimos principalmente en Cali y Pereira, capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, respectivamente.

También fueron registrados daños en 352 centros de salud, 3.470 centros educativos, 4.971 centros comunitarios, 449 vías, 105 acueductos, 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

El terremoto es el más fuerte sufrido por Colombia en este cuarto de siglo y afectó además a los departamentos de Caldas, Quindío y Chocó, región del Pacífico colombiano donde se u