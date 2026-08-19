Prometedor avance: Vacuna de Moderna contra el cáncer de piel supera prueba de fase avanzada

(Reuters) — La vacuna de ARNm de Moderna, combinada con la inmunoterapia Keytruda de Merck, superó con éxito un ensayo clínico de fase avanzada para el cáncer de piel, según anunciaron ambas compañías el miércoles. Esto llevó a un alza del 60% en las acciones del fabricante de vacunas en las operaciones previas a la apertura del mercado.

El estudio continúa, pero los resultados preliminares indican que el tratamiento, Intismeran, cumplió tanto su objetivo principal de reducir la recurrencia del cáncer como su objetivo secundario de prevenir su propagación a otras partes del cuerpo.

Moderna ha estado diversificando su cartera de productos más allá de su vacuna contra el covid-19. Recientemente, la compañía incorporó una vacuna antigripal aprobada por la FDA, al tiempo que desarrolla vacunas experimentales para enfermedades como el norovirus y la enfermedad de Lyme.

Los analistas habían señalado que los datos de la vacuna contra el cáncer podrían ser un catalizador importante para la compañía y, potencialmente, fortalecer la confianza de los inversores. El mes pasado, analistas de Barclays indicaron que esperaban que la terapia generara alrededor de US$ 3.000 millones para el tratamiento del melanoma para 2035.

Las acciones de Moderna cotizaban a US$ 103,60, mientras que las de Merck subieron un 7,5% antes de la apertura del mercado.

El tratamiento contra el cáncer combina Keytruda de Merck con una vacuna de ARNm personalizada de Moderna, basada en un análisis de las mutaciones encontradas en los tumores de los propios pacientes.

En el ensayo participaron 1.137 pacientes de alto riesgo con melanoma en estadio IIB-IV que habían sido extirpados quirúrgicamente.

Los voluntarios fueron asignados aleatoriamente a recibir hasta nueve dosis de Keytruda más la vacuna personalizada o Keytruda sola durante aproximadamente un año. Las compañías afirmaron que no se han detectado nuevas señales de seguridad en el ensayo.

En enero, las compañías anunciaron los resultados de un ensayo de fase intermedia del tratamiento, que mostraron una reducción del riesgo de recurrencia o muerte del 49% después de cinco años.

Las empresas anunciaron que presentarán sus resultados en una próxima reunión médica y los compartirán con los organismos reguladores.

El melanoma es el tipo de cáncer de piel más mortal. En 2023, más de 1,5 millones de personas en Estados Unidos vivían con melanoma, según el Instituto Nacional del Cáncer.