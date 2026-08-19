Francisco Riveros, ministro del Deporte: “El mandato que tengo no va en línea con generar un desmedro al ministerio”

Francisco Riveros cuenta con una gran experiencia en el mundo deportivo. En 2007 integró el directorio de Palestino y llegó a desempeñarse como gerente general del club hasta 2009.

Luego, durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, enfrentó un desafío importante: se desempeñó como gerente jurídico y de Asuntos Corporativos de la Corporación Santiago 2023, que estuvo a cargo de la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Me sorprendió, me emocionó, me desafió. Para mí, este es el mayor honor de mi vida. Estoy viviendo una situación en la que tener la responsabilidad de ser la persona que, a través del Gobierno, lidere la cartera del deporte es algo que me hace cumplir con tener una responsabilidad en cuanto a la que ha sido la pasión de mi vida. Así que, muy contento con haber asumido; en su momento, muy sorprendido y muy agradecido del Presidente José Antonio Kast en haber depositado su confianza en mí”, expresó Riveros en su primera entrevista con CNN Deportes sobre su nombramiento, tras la salida de la ministra Natalia Duco.

Consultado por el periodista Felipe Gallardo sobre cómo evalúa la gestión de la exministra Duco y qué pasará con la postulación de Chile para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030, Riveros destacó, en primer lugar, el trabajo de la exatleta y adelantó que uno de los lineamientos de su gestión será poner énfasis en el deporte federado.

“Yo soy un agradecido del trabajo que hizo la ministra anterior. De verdad, ella es una persona apasionada y que dedicó su vida por el deporte. Buscó hacer muchas cosas buenas por el deporte en Chile, y esas cosas las voy a seguir desarrollando yo, y también voy a hacer otras cosas que van a buscar poner el sello de lo que queremos para el deporte en Chile: un deporte inclusivo, un deporte abierto, un deporte que se preocupe tanto del deporte federado como del deporte profesional, como también del deporte comunitario”, comentó.

Asimismo, precisó que una de las metas del Gobierno es que “Chile sea permanentemente sede de grandes eventos deportivos”. En ese sentido, detalló que actualmente el país se encuentra en plena postulación para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030 y que existe la posibilidad de que Chile albergue un Mundial de hockey sobre césped.

“El mandato que tengo no va en línea con generar un desmedro al ministerio”

En cuanto a los dichos de algunos parlamentarios, principalmente del Partido Nacional Libertario (PNL), sobre cerrar el Ministerio del Deporte o unificarlo con otras carteras para ahorrar recursos y reasignarlos a seguridad pública, Riveros respondió que el Mandatario le instruyó fortalecer el deporte en el país. Esto implica mejorar su institucionalidad y velar por el bienestar de los deportistas.

“El mandato que tengo no va en línea con generar un desmedro al ministerio, sino que todo lo contrario: hay que fortalecerlo y hay que llevar a cabo una gestión que vaya a generar un cambio en los chilenos y que vaya a poner al deporte en uno de los primeros lugares de las prioridades nacionales”, remarcó.

Por otro lado, sobre la reciente normativa promulgada este año que regula a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) en Chile, sostuvo que actualmente se está trabajando en el reglamento para cumplir con los plazos legales.

“Se han llevado de forma exitosa distintas mesas, con (diversos) grupos que representan a los distintos actores de nuestro fútbol. Así que creo que vamos bastante bien encaminados”, agregó. Asimismo, señaló que, a su juicio, la Ley N° 20.019 “toca temas que son correctos”.

“El fútbol y el deporte en general deben estar lo más alejados de ese tipo de noticias”

Al preguntarle por la decisión del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó la prisión preventiva de Michael Clark, expresidente de Azul Azul, y otros imputados en el denominado Caso Sartor, investigación que apunta a presuntos delitos de administración desleal, estafa, omisión de OPA, lavado de activos y contrato simulado, planteó que prefiere enfocarse en sus funciones como secretario de Estado.

Sin embargo, deslizó una reflexión: “El fútbol y el deporte en general deben estar lo más alejados de ese tipo de noticias. Son noticias que no van en línea con el deporte ni con sus valores. Ahora, esto es algo que, de verdad, creo que va a estar bien tratado en la ley. Casos como este hacen que uno ponga especial énfasis en el trabajo que se va a hacer respecto de su implementación y reglamentación”.