Oposición cuestiona el Presupuesto 2026: Kast promete recortes al “gasto político” y Matthei califica el plan como “irresponsable” 

Tras la cadena nacional de Gabriel Boric, José Antonio Kast y Evelyn Matthei criticaron el proyecto de erario 2026.

El Presidente Gabriel Boric presentó en cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026, el último de su administración, con la promesa de reforzar la seguridad social, pública y económica mediante aumentos de recursos en salud, vivienda, pensiones y seguridad.

La respuesta desde oposición no tardó en llegar.

¿Qué dijeron los candidatos de oposición?

José Antonio Kast rechazó las críticas del Mandatario a su propuesta de recortar US$6.000 millones de gasto fiscal.

“No Presidente. Vamos a recortar 6.000 millones de dólares en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU. Y vamos a partir por todos los funcionarios corruptos que usted llevó al gobierno y que en estos cuatro años se han robado la plata de los chilenos más pobres”, señaló en X.

La candidata Evelyn Matthei también cuestionó el plan, al calificarlo de “irresponsable”. A su juicio, el erario “aumenta la deuda, deja sin recursos de libre disposición al próximo gobierno y chutea los problemas de todos los chilenos”. Agregó que presentará propuestas para “transformar la plata malgastada en beneficios para todos”.

El Gobierno defendió que los recortes planteados por la oposición afectarían derechos sociales como la PGU, mientras que desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Johannes Kaiser instaló una nueva crítica al preguntar “cómo es posible que con un aumento de 30% en salud no haya recursos para pagar insumos en hospitales o a proveedores privados”.