Un grupo de diputadas de Frente Amplio presentó este martes un nuevo proyecto que busca sancionar penalmente la práctica de quitarse el preservativo sin consentimiento verbal durante el acto sexual, también conocida como stealthing.

La nueva iniciativa, presentada por las parlamentarias Camila Rojas (Comunes), Maite Orsini (RD) y Gael Yeomans (CS), contempla penalizar esta práctica y castigarla como se hace con uno de los tipos de abuso sexual, en un rango de 61 a 540 días.

Lee también: Quitarse el condón sin consentimiento en una relación sexual será considerado un delito en California

La diputada Rojas afirmó que “la gravedad de esta práctica nos lleva a la convicción de que es necesario penalizarla”. “Nos sumamos a este proyecto, pero, como hemos señalado en más de una ocasión, además de las sanciones, es muy importante también avanzar en prevención mediante la educación”.

La diputada Orsini (RD) explicó que existen variar razones para penalizar esta práctica, incluida la posibilidad de transmitir Enfermedades de Transmisión sexual (ETS) o dañar psicológicamente a alguien. “Pero, en mi opinión, la más importante es la protección del consentimiento”.

“No es no, y cuando se dice sí, se dice bajo ciertas condiciones. No está bien que hombres presionen para quitarse el condón y menos aún que lo hagan sin consentimiento y a escondidas”, añadió la representante del distrito 9.

Lee también: Un policía es condenado por “stealthing” en Alemania

Finalmente, Gael Yeomans (CS) agregó que “siempre velaremos por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Consideramos que es violencia contra la mujer que un hombre se retire el condón sin previo aviso durante el acto sexual; sí señores, eso es una agresión sexual, aunque no les guste oírlo”.

En diversos países del mundo se está castigando penalmente el stealthing. Hace algunos días, California se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en establecer esta práctica como otra forma de agresión sexual, tipificándola como delito.