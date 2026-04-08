PPD y FA condenan agresión contra ministra de Ciencia en la Universidad Austral: “Las diferencias se enfrentan con diálogo, no con maltrato”

El secretario general del PPD, José Toro, y la timonel del FA, Constanza Martínez, condenaron la agresión que recibió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral y enfatizaron que las “diferencias” se resuelven con “diálogo”.

Durante la tarde de este miércoles, en las instalaciones de la Universidad Austral, ubicada en Valdivia, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, debió abandonar la casa de estudios debido a una manifestación.

Según Radio Biobío, la secretaria de Estado debió salir rápidamente del Aula Magna, donde se mantenía resguardada mientras esperaba que disminuyera la multitud en el exterior. En ese contexto, al intentar retirarse junto a su equipo de seguridad y asesores, recibió diversos insultos y empujones. Además, en registros difundidos en el citado medio se observa que fue rociado con agua.

El hecho ha generado diversas reacciones. Entre ellas, destacó la del secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro, quien a través de X señaló: “Lo ocurrido durante esta jornada en la Universidad Austral en contra de la ministra de Ciencias es absolutamente condenable”.

“Las protestas son siempre legítimas, pero con respeto, porque en democracia las diferencias se resuelven conversando, no a gritos, ni menos a golpes ni lanzando agua. Toda nuestra solidaridad con la ministra”, concluyó.

Lo ocurrido durante esta jornada en la Universidad Austral en contra de la ministra de Ciencias es absolutamente condenable. Las protestas son siempre legítimas, pero con respeto porque en democracia, las diferencias se resuelven conversando, no a gritos, ni menos a golpes ni… — José Toro Kemp (@PepeToroKemp) April 8, 2026

La diputada del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, complementó: “Quiero expresar mi solidaridad con la ministra Lincolao frente al acto de violencia que vivió en la Universidad Austral. Las diferencias en democracia se ejercen con argumentos, nunca con agresiones. Las manifestaciones y preocupaciones estudiantiles son totalmente legítimas; la violencia, no”.

Quiero expresar mi solidaridad con la Ministra Lincolao frente al acto de violencia que vivió en la @UACh_Chile . Las diferencias en democracia se ejerce con argumentos, nunca con agresiones. Las manifestaciones y preocupaciones estudiantiles son totalmente legítimas, la… — Gael Yeomans (@GaelYeomans) April 8, 2026

Por su parte, la timonel del FA Constanza Martínez manifestó tras el incidente: “Solidarizo con la ministra Lincolao ante la agresión inaceptable que vivió en la Universidad Austral. Las diferencias se enfrentan con diálogo y democracia, no con maltrato”.