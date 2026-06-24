Postnatal masculino y corresponsabilidad: Las empresas que amplían el beneficio más allá del mínimo legal

A 15 años de la entrada en vigencia del permiso postnatal parental en Chile, las políticas corporativas comienzan a dar un paso hacia el futuro del país, superando los mínimos que establece la legislación actual, donde los hombres cuentan por derecho con cinco días libres legales y la posibilidad de un traspaso de semanas por parte de la madre que, en la práctica, es utilizado por menos del 1% de los trabajadores.

Vicente Sánchez acaba de reincorporarse a sus funciones laborales tras el nacimiento de su hija. “Acabo de volver del postnatal. Soy papá primerizo, acaba de nacer mi hija, cumplió dos meses el fin de semana”, relata.

Y como papá primerizo eran muchas cosas las que tenía que aprender, acostumbrarse y, sobre todo, disfrutar. “Me he podido enfocar 100% en ella, no solo en las labores más domésticas de el cambiarla, los pañales, etcétera, sino que poder disfrutarla, poder hacer que me conozca también y poder conocerla en todo sentido, sus necesidades, sus requerimientos”, agrega el HR Business Partner de WOM.

El profesional pudo sumar a los cinco días legales otros nueve días adicionales que su empresa ofrece a sus colaboradores. Una iniciativa que busca que los padres puedan tener una presencia efectiva y un mayor tiempo de calidad con su familia en los primeros días tras el nacimiento. “Ha sido muy humano, muy genuino todo, no solo pensando en los días extras que dan por tema de postnatal a los días legales, sino que el apoyo ha sido desde el día uno, desde que supimos que íbamos a ser papás”, destaca Sánchez.

Este beneficio extendido marca una tendencia y ya son varias las compañías que amplían por voluntad propia el postnatal masculino más allá de lo legal.

Es el caso de la Cervecería AB InBev, donde se otorgan periodos significativamente mayores. Roberto Parra, ejecutivo de la firma, comparte su experiencia: “45 días es bastante, normalmente ni siquiera un tiempo de vacaciones me lo había tomado de esa manera y, por lo tanto, habilita un espacio de conexión, de encuentro y de alegría familiar y, sobre todo, de conexión con mi primera hija, en el fondo, que es quien pasa a ser la hermana mayor y cumple un rol bastante importante, pero también hay una oportunidad de acercarse a ella, de generar cierta contención porque también la llegada de un nuevo hermano genera un cambio en la dinámica familiar”.

Un cambio en la dinámica en la que la presencia del padre se vuelve fundamental, y no solo para asistir a la madre, también para disminuir el estrés, fortalecer vínculos, ayudar a la adaptación y generar su propia relación temprana con su hijo, realizando un apego seguro.

Desde la academia explican el impacto diferenciado que posee este involucramiento. Romina León, Académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, señala que “la evidencia ha demostrado que la figura paterna también cumple un rol fundamental en el establecimiento de las relaciones de apego y, por lo tanto, ha ido cambiando lo que se sabía y se conocía respecto del apego en general. El apego con la figura materna entrega la posibilidad del desarrollo de habilidades de regulación emotional y habilidades en general psico emocionales. El apego con la figura paterna favorece el desarrollo de habilidades que tienen que ver con conductas de exploración, desafío y autonomía en el ser humano”.

Hoy en día los trabajadores, especialmente más jóvenes, están buscando algo que va más allá de la simple remuneración. Valoran que las empresas comprendan la necesidad de conciliar la vida familiar con la vida laboral y que promuevan esto como una cultura de inclusión. Entonces, en este contexto, ofrecer beneficios parentales más amplios que los mínimos legales se transforma en una ventaja competitiva.

¿Cuáles son los mínimos legales vigentes? Desde 2011 los padres pueden optar al permiso de postnatal parental, en el que la madre puede traspasar semanas de su permiso postnatal al papá. Sin embargo, no es algo que todos utilicen: durante el año 2025 lo hicieron menos de 200 personas, registrándose solo 192 casos a nivel nacional. Además, los progenitores tienen derecho a cinco días libres pagados posteriores al nacimiento de su pequeño, una cifra que para la ciudadanía resulta insuficiente.

“Debería ser, yo diría que, no sé, un mes para acostumbrarte que estés ahí con la mamá y darle ese apoyo, pero cinco días ni siquiera sabes cómo es el ciclo que él tiene y ya te vas a trabajar”, manifiesta Víctor, quien será papá en cuatro meses. Por su parte, Franco, padre de tres hijos, coincide en la importancia de ampliar los plazos: “Yo creo que igual sería bueno porque así el papá acompaña a la mamá en ese proceso tan importante para para una familia”. Al ser consultado sobre el tiempo correcto según su experiencia, afirma: “Yo creo que tres semanas”.

Se trata de beneficios corporativos que van más allá de lo legal y que buscan promover la corresponsabilidad, la equidad de género, conciliar la vida familiar y laboral y, en este caso en específico, contribuir a generar los primeros vínculos entre un papá y su guagüita.