Portazo de la Corte Suprema a senador Calisto: Rechaza reabrir investigación en su contra por fraude al Fisco

La Corte Suprema confirmó el rechazo de un recurso de amparo presentado por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto, con el que buscaba ampliar el plazo de investigación en una causa por fraude al Fisco y acceder a determinados antecedentes aportados por otro imputado.

De acuerdo con lo informado por Fiscalía, la Segunda Sala del máximo tribunal ratificó este viernes la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que el 15 de septiembre había desestimado la acción presentada contra una decisión del Juzgado de Garantía de la ciudad.

La defensa del parlamentario solicitaba la reapertura de la investigación y el acceso a soportes digitales entregados por otro coimputado. Sin embargo, estos antecedentes fueron incorporados a otras investigaciones iniciadas por el Ministerio Público y no a la causa en que Calisto fue acusado.

De acuerdo con los antecedentes expuestos ante la Corte de Apelaciones, la Fiscalía informó que todas las diligencias que motivaron la reapertura anterior de la investigación estaban terminadas y que los antecedentes reunidos se encontraban disponibles para las defensas.

Además, el tribunal estableció que los elementos digitales solicitados por la defensa no figuraban entre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en su acusación, por lo que no podrían utilizarse contra Calisto durante el juicio.

La causa es encabezada por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, quien presentó acusación contra ocho imputados por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones. Según la Fiscalía, el perjuicio económico para el Estado supera los $100 millones.

El senador también enfrenta un proceso de desafuero, luego de que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogiera la solicitud para retirarle la inmunidad parlamentaria, decisión que su defensa busca revertir.