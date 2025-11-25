Por posible defecto que podría ocasionar un incendio: Emiten alerta de seguridad por autos BMW vendidos entre 2017 y 2021

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Desde el Sernac detallaron que se trata de autos de los modelos Series 3, Z4, 5, X3 y X4 vendidos entre junio de 2017 y julio de 2021.
Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para varios modelos de autos de la marca BMW por un posible defecto.
Se trata de vehículos modelo Series 3, Z4, 5, X3 y X4 vendidos entre junio de 2017 y julio de 2021, habiendo actualmente 1174 unidades en manos de consumidores.
Conforme a lo reportado por la empresa de automóviles, a la fecha no se han registrado accidentes derivados de esta condición en Chile.
Verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN.
Contactarse con el taller de su preferencia para agendar una cita y que se realicen los trabajos.
En caso de dudas, se puede contactar directamente con la empresa a través de puntos de contacto e información a fin de conocer el procedimiento:
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.