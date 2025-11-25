Por posible defecto que podría ocasionar un incendio: Emiten alerta de seguridad por autos BMW vendidos entre 2017 y 2021

Desde el Sernac detallaron que se trata de autos de los modelos Series 3, Z4, 5, X3 y X4 vendidos entre junio de 2017 y julio de 2021.

Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para varios modelos de autos de la marca BMW por un posible defecto.

Se trata de vehículos modelo Series 3, Z4, 5, X3 y X4 vendidos entre junio de 2017 y julio de 2021, habiendo actualmente 1174 unidades en manos de consumidores.

Conforme a lo reportado por la empresa de automóviles, a la fecha no se han registrado accidentes derivados de esta condición en Chile.

¿Qué problema se detectó en los autos MG All New MG3?

La empresa señaló que en algunos de los autos el agua puede penetrar en el motor de arranque, lo que puede provocar su corrosión, resultando en la imposibilidad de arrancar el motor. Adicionalmente, el agua puede causar un cortocircuito dentro del motor, lo que lleva a un sobrecalentamiento local y, en el peor de los casos, al incendio del vehículo.

¿Qué hago si tengo uno de los All New MG3 involucrados?

Verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN.

Contactarse con el taller de su preferencia para agendar una cita y que se realicen los trabajos.

En caso de dudas, se puede contactar directamente con la empresa a través de puntos de contacto e información a fin de conocer el procedimiento: