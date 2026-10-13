Por desborde del río Mapocho: Senapred ordena evacuación de campamento Ribera del Río en Talagante

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó este martes evacuar el campamento Ribera del Río, ubicado en la comuna de Talagante.

La alerta se da a raíz de las intensas lluvias que afectaron a la Región Metropolitana durante esta tarde, las que causaron el desborde del río Mapocho y ponen en peligro a los vecinos del sector.

Ante ello, Senapred activó la mensajería SAE para agilizar el proceso de evacuación de la zona.

En el comunicado, la entidad llamó a mantener la calma y a acatar las indicaciones de las autoridades y de los equipos de respuesta.

Asimismo, recordaron que es importante considerar a las mascotas y sus correspondientes necesidades al momento de evacuar.