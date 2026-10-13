Por desborde del río Mapocho: Senapred ordena evacuación de campamento Ribera del Río en Talagante

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó este martes evacuar el campamento Ribera del Río, ubicado en la comuna de Talagante.
La alerta se da a raíz de las intensas lluvias que afectaron a la Región Metropolitana durante esta tarde, las que causaron el desborde del río Mapocho y ponen en peligro a los vecinos del sector.
Ante ello, Senapred activó la mensajería SAE para agilizar el proceso de evacuación de la zona.
En el comunicado, la entidad llamó a mantener la calma y a acatar las indicaciones de las autoridades y de los equipos de respuesta.
Asimismo, recordaron que es importante considerar a las mascotas y sus correspondientes necesidades al momento de evacuar.
¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Mapocho #SENAPRED solicita evacuar campamento Ribera del Río en la comuna de #Talagante, Región Metropolitana.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos #SENAPRED activó mensajería #SAE.
Recuerda mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades.
Más información en: https://t.co/Vea77AemGK
— SENAPRED (@Senapred) October 13, 2026
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