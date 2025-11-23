Por aquí pasará el Paris Parade 2025: Revisa el trayecto y las calles con cortes de tránsito

El tradicional desfile navideño recorrerá el eje Alameda-Providencia este domingo, lo que obligará a implementar extensos cortes de tránsito en el centro de Santiago.

Santiago vivirá este domingo una nueva versión del Paris Parade 2025, evento que a partir del mediodía transformará el eje Alameda-Providencia en el escenario de una masiva celebración familiar marcada por globos gigantes de reconocidos personajes animados.

La actividad, que cada año convoca a miles de personas, incluye figuras como Las Chicas Superpoderosas, Harry Potter, Sonic, Hello Kitty, Peppa Pig y Batman.

Para permitir el avance del desfile, las autoridades dispusieron importantes restricciones vehiculares. Desde la noche del sábado se mantiene un cierre parcial en Providencia hacia el poniente entre Manuel Montt y Salvador, medida que este domingo se amplió al cierre total del eje Alameda-Providencia entre Manuel Montt y avenida España.

Transporte Informa indicó que los automovilistas deberán optar por rutas alternativas como Blanco Encalada, Matta, Bellavista, Andrés Bello, Cardenal Caro y Balmaceda, debido a la alta congestión prevista en el sector.

La reapertura del tránsito está planificada para las 15:30 horas, aunque Lord Cochrane permanecerá cerrada hasta las 18:00, por el desmontaje final del espectáculo.

Ante las altas temperaturas pronosticadas para la jornada, las autoridades recomendaron asistir con hidratación suficiente, ropa liviana y protector solar. Asimismo, se llamó a preferir el Metro de Santiago para llegar al evento, a fin de evitar retrasos y congestión vehicular en el centro de la capital.

Estos son los sectores por donde pasará el desfile