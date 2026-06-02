“Pone en riesgo derechos fundamentales”: Oposición presentará un requerimiento ante el TC tras la aprobación del proyecto Escuelas Protegidas

Este martes, la Sala de la Cámara despachó el proyecto de Escuelas Protegidas, lo que implica que la iniciativa puede ser remitida al Presidente de la República para su promulgación.

La iniciativa tiene como objetivo afrontar los hechos de violencia que se cometen al interior de los establecimientos educacionales. Durante esta jornada, la Sala aprobó las modificaciones que el Senado introdujo al proyecto, entre ellas, que en caso de que un estudiante se niegue a la revisión, incluso en presencia de sus padres o apoderados, estos deberán retirar las pertenencias del establecimiento y el sostenedor deberá informar a la Oficina Local de la Niñez.

En materia de pérdida de gratuidad en la educación superior, la norma establece que no podrán recibir este beneficio aquellos estudiantes condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o la indemnidad sexual de las personas —aspecto añadido en el Senado—, o contra la propiedad pública o privada.

En el caso de las condenas por delitos contra la propiedad, ahora se acotó que estas deben corresponder a ilícitos cometidos en establecimientos educacionales, instituciones de educación superior o sus inmediaciones.

Oposición acudirá al Tribunal Constitucional

Desde la oposición, diputados de las bancadas del Partido Socialista (PS), el Frente Amplio (FA) y el Partido por la Democracia (PPD) presentaron reservas de constitucionalidad contra la norma que restringe la entrega del beneficio de gratuidad en la educación superior.

Asimismo, cuestionaron las medidas de revisión de estudiantes por considerar que vulneran garantías constitucionales, como el respeto a la vida privada y la honra.

En ese contexto, la diputada Daniela Serrano (PC), acompañada de sus pares Emilia Schneider (FA) y Boris Barrera (PC), anunció que presentarán un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

“Lo que corresponde ahora es que un grupo de parlamentarios y parlamentarias hagamos este requerimiento al TC, porque no podemos permitir que, por un gusto ideológico, tanto del Presidente de la República como de diputados y diputadas acá, se pasen a llevar derechos constitucionales”, detalló ante un punto de prensa.