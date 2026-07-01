Polymarket y la nueva frontera de las apuestas online: De eventos deportivos a crisis políticas globales

La nueva frontera de las apuestas ya no está en el casino, tampoco está solamente en el fútbol, sino en el futuro, en la vida misma. Por ejemplo, en las elecciones, guerras, decisiones judiciales, crisis políticas, todo convertido en acción que se puede comprar, vender y apostar. El Centro de Estudios Públicos (CEP), a través de un estudio, advierte que plataformas como Polymarket están creando comunidades especulativas con riesgos de manipulación y un enorme desafío regulatorio en el país.

El investigador senior del CEP, Aldo Mascareño, detalló que “aquí en Chile hemos estado preocupados de las apuestas online desde hace ya bastante tiempo, se está discutiendo en el Congreso una ley de apuestas online. Uno de los problemas que aparecen en esta regulación, en la discusión que se está haciendo hoy, es que está muy concentrada en eventos deportivos y en eventos de corto alcance”.

De acuerdo con el académico, al observar el ecosistema creado por sitios como Kalshi o PredictIt, “el tipo de apuestas que se están haciendo va mucho más allá de los eventos deportivos, va mucho más allá del casino online al que se jugaba hace algunos años”.

“En Chile se apuesta en Polymarket harto sobre elecciones. Sobre las últimas elecciones, sobre los candidatos también de las elecciones pasadas, de los futuros candidatos. En eso hay hartos niveles de apuesta”, afirmó el experto. No obstante, subrayó que el salto más radical se ha dado hacia los “eventos geopolíticos. A las guerras, se apuesta sobre el ataque de Israel y Estados Unidos sobre Irán. Se apuesta sobre cosas, además, que eventualmente pueden ser desarrolladas por los mismos traders”.

Respecto al perfilamiento de esta naciente “comunidad Polymarket”, los datos reflejan que “son principalmente hombres, un 70% son hombres y un 30% de mujeres. En general, además, hay gente joven, lo que es bastante evidente, que son los más asiduos a las plataformas digitales y algorítmicas. Un 50% es entre 18 y 34 años”.

Mascareño explicó que la participación trasciende lo netamente económico y funciona bajo un esquema donde “se apuestan sobre eventos de futuro, que pueden ser deportivos, políticos, geopolíticos, y se toma una cierta posición sobre ellos. Se apuesta entre cero y uno, y se compran acciones sobre ese evento. Esta tiene una estructura muy similar a las estructuras del mercado financiero”.

El fenómeno presenta además una capa de información donde usuarios acuden a X, Discord o Substack para discutir la viabilidad de los escenarios, buscando una “verdad pragmática que intente captar cuáles son los elementos que te pueden ayudar en la definición de tu apuesta”, indicó el investigador. “Por primera vez en la vida uno puede expresar su opinión acerca de cualquier evento en el mundo mediante el dinero”, citó, describiendo esta tendencia como una “visión transaccional de los eventos sociales”.

En materia de fiscalización internacional, el especialista señaló que en Estados Unidos existen entes como la Commodity Futures Trading Commission que supervisan estos movimientos, e incluso se registran episodios de autorregulación donde postulantes al congreso norteamericano han sido excluidos por apostar por sí mismos para “elevar sus predicciones”.

El mayor peligro alertado es la manipulación directa o el concepto de insider agency. “Ahí están los casos de estas profecías autocumplidas (…) donde se apuesta pero además se produce el evento en el cual uno está apostando”, recalcó Mascareño. El titular de la investigación ejemplificó cómo agentes pueden planificar un hecho geopolítico u operativo, depositar altas sumas de dinero de manera anticipada, y luego cobrar tras la ejecución del evento orquestado, advirtiendo que lo que antes sucedía en lo local hoy ocurre “globalmente y lo podemos hacer con eventos geopolíticos donde está en juego la vida y la muerte también”.

Sobre las normativas nacionales venideras, el investigador concluyó con una reflexión sobre los márgenes legales: “Cuando tengamos nuestra regulación sobre las casas de apuestas online en Chile, si es que llega a producirse, es probable que quedemos cortos con esa regulación. Porque el tipo de eventos sobre los que vamos a tener que legislar es si desde Chile se va a poder legislar respecto de la producción de estos eventos globales como guerras, donde influyen muchas cuestiones sociales, éticas, normativas, morales, que seguramente en una legislación democrática van a tener que ser reguladas”.