El alcalde de la Florida, Rofolfo Carter, fue consultado en un punto de prensa por una eventual candidatura presidencial para el próximo periodo, lo cual respondió que “¿es una posibilidad en el futuro? Sí”.

El jefe municipal fue consultado por una candidatura en medio de la despedida de la sargento Rita Olivares, respondiendo que la pregunta era “de muy mal gusto”. “Ayer murió una carabinera, hace una semana otro, y probablemente seguirán muriendo si no hacemos cosas concretas”

En ese contexto, recalcó que no es el momento adecuado para empezar a conversar sobre elecciones primarias o referirse sobre la competencia para la candidatura presidencial. Sin embargo, reconoció que no descarta salir en busca del cargo en el Palacio de La Moneda.

“Evidentemente, ¿es una posibilidad en el futuro? Sí, veremos como están las cosas en tres años. Es tanto el dolor hoy que sería de muy mal gusto decir que estoy en una definición de esa naturaleza”, expresó.

“Si me ha tocado, por mi trabajo, adquirir un perfil más público, quiero ponerlo a disposición para tratar de cambiar la historia de Chile. Si eso en el futuro tiene otras implicancias, ya lo veremos, pero sobre todo no estoy dispuesto a dejar de ser chileno y emocionarme con lo que me da pena y pelear por lo que considero justo”, concluyó.