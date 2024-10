Tras polémico video: Hassler sale al paso de las críticas “antes que la derecha intente hacer aprovechamiento político”

La candidata a la reelección por Santiago hizo un sketch humorístico con Hermann Heim, en su programa de YouTube. El video fue "consentido entre dos adultos, sin violencia de ningún tipo", explicó Hassler.

La alcaldesa Irací Hassler salió al paso de las críticas luego de que se publicara un video en el que “ahogaba” a un sujeto.

¿Qué pasó?

En redes sociales se viralizó un registro de la candidata a la reelección por la Municipalidad de Santiago en el que aparecía “ahogando” a un hombre y diciéndole: “No soy tu mami, no soy tu hija, no soy tu prima, no soy tu mami, ¿te quedó claro? Soy tu candidata y tu vecina, Irací, otro no”.

Sin embargo, el hombre es el humorista Hermann Heim, quien es conocido por entrevistar a distintos personeros de la política, y quien invitó a la alcaldesa a su espacio “CACOnociéndonos“.

Además, con la frase se hacía alusión al roce que la alcaldesa tuvo hace algún tiempo con el conductor del matinal de Mega, José Antonio Neme.

La situación ocurrió en 2021, cuando Neme respondió a los cuestionamientos de la alcaldesa por el trazado de la Línea 7 del Metro.

“Irací, mamita, o sea, de verdad, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en las Torres del Paine, en el Campo de Hielo Norte, yo digo ‘bueno ok’…”, dijo en esa oportunidad. La frase provocó molestia en Hassler, quien le respondió: “Yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puede llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es mi cargo”.

El video, además, generó distintas reacciones por parte de usuarios. Si bien algunos se lo tomaron con humor, otros criticaron en duros términos a la candidata y la acusaron por ejercer violencia.

A través de redes sociales, por ejemplo, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), escribió: “No es ‘humor’, es violencia. Que Irací Hassler promueva la violencia en su campaña a alcaldesa debe ser rechazado sin matices por todo los sectores. No se puede validar la violencia como forme de acción política (como lo hizo el 2019) ni como forma de hacer campaña (hoy)”.

Heim respondió la publicación del parlamentario, explicando que “no es campaña, es mi programa de sketchs”.

¿Qué respondió Hassler?

Tras las críticas recibidas, Hassler salió a responder por el particular video.

“Vi algunas reacciones diversas a un video que hicimos con Hermann Heim. Antes que la derecha intente desviar la atención y hacer aprovechamiento político, quiero contarles que fue un sketch dentro de una entrevista, recordando una frase machista que recibí en un matinal”, manifestó en su cuenta de X.

Además, indicó que lo del video fue “consentido entre dos adultos, sin violencia de ningún tipo”.

“Nuestra campaña avanza a paso firme, quizás por eso algunos se ponen nerviosos. ¡Saludos a todas y todos!”, añadió.

Luego, en el hilo de su publicación, aclaró que con José Antonio Neme tienen un “profundo respeto y valoración mutua. Está todo solucionado hace rato”.