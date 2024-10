Causó indignación: Influencer chilena se vuelve viral en Japón por hacer ejercicio en un torii, símbolo sagrado del país

Cada cierto tiempo se conocen historias de chilenos en el mundo, aunque en esta oportunidad no por una buena razón, ya que una influencer se viralizó en Japón por hacer ejercicio en un torii, tradicional símbolo espiritual en el país asiático.

En redes sociales, decenas de usuarios, tanto japoneses como de otras nacionalidades, compartieron un video subido por la influencer Marimar Pérez, más conocida en Instagram como @mmgymsisters, donde se la ve haciendo pull-ups en la estructura.

En distintas publicaciones se la critica duramente por usar este símbolo como barra sin considerar su importancia espiritual. Una de las publicaciones, realizada por una usuaria japonesa, ya superó los cinco millones de visualizaciones en X (ex Twitter).

“Otra influencer extranjera se está volviendo viral en Japón por su comportamiento grosero”, “espero que nunca vuelvas a Japón”, “los extranjeros realmente no saben nada” y “quiero que se niegue la entrada a los extranjeros vulgares y sin educación”, fueron solo algunos de los comentarios publicados en redes.

Another foreign influencer is going viral in Japan for rude behavior: a Chilean Instagrammer with 137k followers is getting a lot of negative attention from Japanese netizens after sharing a video of herself doing pull-ups on the gate of a Shinto shrine. pic.twitter.com/rPDVVX5oLj

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) October 14, 2024