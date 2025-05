Blake Lively testificará durante el juicio con Justin Baldoni, según informaron sus abogados

La actriz presentó una denuncia contra Justin Baldoni tras el estreno de la película "It Ends with Us", acusándolo de presunto acoso sexual y de liderar una "campaña de manipulación social" para dañar su reputación en los medios.

(CNN) – En el último desarrollo en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, los abogados de Lively, Esra Hudson y Mike Gottlieb, han confirmado que la actriz tiene la intención de testificar cuando el caso llegue a juicio el próximo año.

“Este caso trata sobre lo que le sucedió a Blake Lively cuando denunció acoso sexual en el set y las represalias que siguieron. Por supuesto que testificará”, declararon Hudson y Gottlieb a CNN el jueves.

Lively acusó a Baldoni de acoso sexualy represalias en una denuncia presentada inicialmente ante el Departamento de Derechos Civiles de California en diciembre, antes de una demanda que se presentó aproximadamente una semana después. También afirmó que Baldoni, junto con sus representantes de relaciones públicas, orquestaron una “campaña de manipulación social” para dañar su reputación en los medios mientras promocionaban It Ends with Us, su película de 2024, en el centro de la disputa.

Según informó por primera vez People, Gottlieb dijo el jueves que Lively planea testificar porque “el momento definitivo para que se cuente la historia de un demandante es en el juicio”.

“Esperamos que ese sea el caso aquí (con Lively)”, añadió. “Por lo tanto, por supuesto, esperamos que sea testigo en su juicio”.

Al ser contactado para obtener comentarios el jueves, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, dijo: «Aunque obviamente es incómodo para las partes Lively, la verdad no es una distracción. La verdad ha quedado claramente demostrada mediante recibos, documentos y grabaciones de la vida real sin editar».

En una denuncia enmendada presentada en febrero, Lively alegó que otras mujeres también hicieron reclamos sobre el comportamiento de Baldoni en el set.

Freedman negó previamente las acusaciones en una declaración a CNN, diciendo: “Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas con la intención de herir públicamente y repetir una narrativa en los medios”.

Gottlieb no llegó a confirmar si el marido de Lively, Ryan Reynolds, testificará en el juicio, diciendo que cree que las acusaciones de Baldoni contra Reynolds son “frívolas”.

Junto con Lively, Reynolds figura como acusado en la demanda por difamación de 400 millones de dólares que Baldoni presentó en enero.

Baldoni acusó a Reynolds de ayudar a Lively a “secuestrar” su película y arruinar su carrera. Afirmó que Reynolds, quien no tuvo un papel formal en It Ends With Us, reescribió una escena e hizo “cambios no autorizados al guion en secreto”. Baldoni también acusó a Reynolds de reprenderlo en la casa de la pareja en Nueva York y alegó que Reynolds se burló de él en Deadpool & Wolverine, imitando al personaje de Nicepool en un intento de burlarse de él.

En marzo, Gottlieb presentó una solicitud para que Reynolds fuera excluido como acusado en la demanda de Baldoni, alegando que su argumento contra Reynolds no tiene límites legales y equivale a “herir sentimientos”.

Si Reynolds es descartado como acusado, entonces “podría o no ser un testigo de hechos” en el juicio, añadió Gottlieb.

Hay otras personas que testificarán en el juicio para apoyar las afirmaciones de Lively, dijo Gottlieb, y agregó que estos individuos “fueron testigos o experimentaron mala conducta que es relevante para las afirmaciones de la Sra. Lively” y que espera que estos testigos testifiquen sobre “lo que sucedió en el set”.

Baldoni también acusó a Lively en su demanda por difamación de trabajar para “destruirlo” profesionalmente al colaborar con el New York Times en un artículo sobre la denuncia que presentó ante el Departamento de Derechos Civiles de California en diciembre.

Baldoni, quien dirigió y protagonizó junto a Lively It Ends with Us, también presentó una demanda por difamación contra el New York Times en enero, en la que afirmó que el periódico publicó un artículo “plagado de inexactitudes, tergiversaciones y omisiones”.

Un portavoz de The New York Times dijo a CNN en ese momento que la publicación planea “defenderse enérgicamente contra la demanda”.

Los abogados de Baldoni y Lively han declarado previamente que no tienen intención de llegar a un acuerdo. El juicio está programado para marzo de 2026.

Elizabeth Wagmeister de CNN contribuyó a este informe.