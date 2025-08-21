“Nada justifica un linchamiento. Nada”: Gabriel Boric alza la voz por incidentes entre hinchas de Independiente y de Universidad de Chile

Ambas escuadras disputaban el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuando comenzaron incidentes en las tribunas.

El Presidente Gabriel Boric alzó la voz por los incidentes ocurridos entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile en Argentina.

Ambas escuadras disputaban el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuando comenzaron incidentes en las tribunas.

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”, aseguró el Mandatario.

Boric agregó que “la justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías.

“Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior (…) Y nada justifica un linchamiento. Nada”, cerró.

Hasta el momento, el embajador de Chile en Argentina confirmó un herido de gravedad por los desmanes ocurridos.