Tragedia en Argentina: Las impactántes imágenes que dejó los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile

Ambas barras provocaron serios incidentes que terminaron con la cancelación del encuentro por la Copa Sudamericana.
Hinchas de Universidad de Chile que fueron a Argentina a ver al equipo por la Copa Sudamericana, y forofos de Independiente, protagonizaron serios incidentes la noche de este miércoles en Avellaneda.
Hinchas azules ubicados en una tribuna en altura, comenzaron a lanzar objetos contundentes y proyectiles hacia los locales. Incluso, un individuo arrojó un objeto piroclástico hacia la gente del denominado “Rey de Copas”.
De vuelta, los forofos del Rojo contestaron lanzando proyectiles y empezó una batalla que terminó de la peor manera posible.
Se evacuó y reubicó a hinchas de Independiente a otras ubicaciones para evitar conflictos con los hinchas de la U.
Sin embargo, un grupo de hinchas de independientes agredieron sin piedad a lo pocos azules que no hicieron caso y no abandonaron el estadio. Incluso un hincha laico saltó desde altura para evitar ser agredido por los locales.
En las afueras del estadio, los chilenos fueron agredidos por personal policial e hinchas locales.
El partido fue cancelado por los desmanes.
Fuente: agencia Uno, EFE y AFP.
A man bleeds during the interruption of the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina’s Independiente and Chile’s Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Buenos Aires province, Argentina on August 20, 2025. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)
AMDEP1476. AVELLANEDA (ARGENTINA), 20/08/2025.- Hinchas se enfrentan este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
AMDEP1429. AVELLANEDA (ARGENTINA), 20/08/2025.- Hinchas se enfrentan en una tribuna este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
A fan of Independiente shows a stone during the interruption of the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina’s Independiente and Chile’s Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Buenos Aires province, Argentina on August 20, 2025. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)
A man with a bandage on his face gestures during the interruption of the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina’s Independiente and Chile’s Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Buenos Aires province, Argentina on August 20, 2025. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)
Fans of Universidad de Chile gather in the stands during the interruption of the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina’s Independiente and Chile’s Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Buenos Aires province, Argentina on August 20, 2025. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)
20 DE AGOSTO DE 2025/BUENOS AIRES
SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO
20 DE AGOSTO DE 2025/BUENOS AIRES
SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO
20 DE AGOSTO DE 2025/BUENOS AIRES
SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO
20 DE AGOSTO DE 2025/BUENOS AIRES
SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO
20 DE AGOSTO DE 2025/BUENOS AIRES
SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO
20 DE AGOSTO DE 2025/BUENOS AIRES
SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO
20 DE AGOSTO DE 2025/BUENOS AIRES
SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO