Tragedia en Argentina: Las impactántes imágenes que dejó los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile

Ambas barras provocaron serios incidentes que terminaron con la cancelación del encuentro por la Copa Sudamericana.

Hinchas de Universidad de Chile que fueron a Argentina a ver al equipo por la Copa Sudamericana, y forofos de Independiente, protagonizaron serios incidentes la noche de este miércoles en Avellaneda.

Hinchas azules ubicados en una tribuna en altura, comenzaron a lanzar objetos contundentes y proyectiles hacia los locales. Incluso, un individuo arrojó un objeto piroclástico hacia la gente del denominado “Rey de Copas”.

De vuelta, los forofos del Rojo contestaron lanzando proyectiles y empezó una batalla que terminó de la peor manera posible.

Se evacuó y reubicó a hinchas de Independiente a otras ubicaciones para evitar conflictos con los hinchas de la U.

Sin embargo, un grupo de hinchas de independientes agredieron sin piedad a lo pocos azules que no hicieron caso y no abandonaron el estadio. Incluso un hincha laico saltó desde altura para evitar ser agredido por los locales.

En las afueras del estadio, los chilenos fueron agredidos por personal policial e hinchas locales.

El partido fue cancelado por los desmanes.

Fuente: agencia Uno, EFE y AFP.