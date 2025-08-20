Embajador de Chile en Argentina confirma un hincha de la U grave tras incidentes con Independiente

En diálogo con Radio Cooperativa, el diplomático aseguró que "los incidentes son graves, y hay un herido chileno grave".

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo informó que hay un chileno herido de gravedad tras los incidentes entre Universidad de Chile e Independiente.

Además, se detalló que hay 90 detenidos por los desmanes ocurridos en Avellaneda. La mayoría de ellos chilenos. Por otro lado, habría 10 personas heridas, pero aún no hay detalles respecto a si son chilenos o argentinos.

Los desmanes

Hinchas azules ubicados en una tribuna en altura, comenzaron a lanzar objetos contundentes y proyectiles hacia los locales. Incluso, un individuo arrojó un objeto piroclástico hacia la gente del denominado “Rey de Copas”.

De vuelta, los forofos del Rojo contestaron lanzando proyectiles y empezó una batalla que terminó de la peor manera posible.

Se evacuó y reubicó a hinchas de Independiente a otras ubicaciones para evitar conflictos con los hinchas de la U.

Sin embargo, un grupo de hinchas de independientes agredieron sin piedad a lo pocos azules que no hicieron caso y no abandonaron el estadio. Incluso un hincha laico saltó desde altura para evitar ser agredido por los locales.

En desarrollo…