Flores y lo que espera de la campaña de Matthei: “Falta un poquito más esa conexión” con la ciudadanía

La diputada, ahora candidata al Senado, comentó en CNN Prime cómo ha visto, por un lado, la carrera presidencial donde su abanderada sigue con dificultades para posicionarse, pero por otro, los coletazos que dejó la inscripción de las candidaturas parlamentarias.

Luego de las inscripciones de listas parlamentarias y las últimas candidaturas presidenciales el panorama electoral ya ha tomado forma. Con ocho candidatos a La Moneda, aún por ratificar por el Servel, este segundo semestre será de intensas campañas.

Sobre esto conversó en CNN Prime la diputada Camila Flores (RN), quien ahora apuesta por el Senado como representante de la circunscripción de Valparaíso.

La parlamentaria comentó los dichos de Juan Sutil, encargado de estrategia en el comando de Evelyn Matthei, sobre que la dictadura de Augusto Pinochet no es considerada por él como tal, sino como un gobierno militar dictatorial cuya salida democrática debiera ser considerada.

Al respecto, Flores le restó importancia al nivel de preocupación que existe en la ciudadanía sobre cómo es percibida la dictadura militar, señalando que hoy los problemas son otros.

Por otro lado, señaló que no le sorprenden las críticas de Carlos Larraín a la candidatura de Matthei, algo que a su juicio ya era conocido. En el caso de Miguel Mellado, quien dejó RN y anunció su respaldo a José Antonio Kast, tampoco le sorprendió, aunque sí aseguró que hubiera sido “un buen senador por La Araucanía”.

Otro punto abordado por la diputada es el hecho de que Percy Marín, su esposo y también militante de RN, ahora sea candidato por el distrito que ella deja para la carrera senatorial. “No sé si para bien o para mal, es mi marido, pero él tiene su propia vida, sus propias características, tenemos cada uno su propio estilo. Y él tiene una trayectoria mucho más amplia que la mía”, aseguró.

En cuanto a las críticas y análisis que hacen al interior de Chile Vamos sobre el desempeño que ha tenido Matthei en lo que va de campaña, Flores afirmó que de alguna forma espera más “calle” por parte de la candidata y que si bien son necesarios los foros gremiales, también lo es escuchar a la gente.

“Falta mucho más caminar en la calle. Falta afinar también el relato del cual la gente quiere escuchar. Los próximos cuatro años van a ser cuatro años de recuperar, de levantarnos en materia de desempleo, de salud, de seguridad. Temas urgentes, rápidos, que le vamos a tener que poner plazos, los cien primeros días, el primer año, y así ir avanzando. Ahí falta un ojo no solo del Excel, sino también de la calle”.

En ese sentido, la diputada señaló que tras haber recorrido Chile a inicios de año, “falta un poquito más esa conexión” de reunirse más en instancias ciudadanas.