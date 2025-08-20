“Para mí no es una dictadura”: Juan Sutil reabre flanco en campaña de Matthei al referirse al régimen militar

En conversación con CNN Chile, el empresario calificó a la etapa como un "gobierno dictatorial", y además sostuvo que el proceso que puso fin al período de Pinochet fue "ejemplar" por no haber derivado en una revolución.

El empresario Juan Sutil, encargado estratégico del comando presidencial de Evelyn Matthei, se refirió este martes a la figura de Augusto Pinochet y al periodo en el que estuvo en el poder después del golpe militar en 1973, desmarcándose de calificarlo como una “dictadura” y destacándolo como el mejor momento de la historia de Chile en términos políticos.

En conversación con Hoy Es Noticia, Sutil señaló: “Para mí no es una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder. El gobierno fue dictatorial y terminó“, agregando que el contexto chileno fue distinto al de otros regímenes autoritarios, precisamente por la salida institucional que tuvo.

El exlíder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) también destacó la transición política que siguió al régimen militar.

“Los mejores momentos de la historia de Chile desde el punto de vista político fue el término del gobierno militar dictatorial y posteriormente viene un periodo del florecer de Chile”, afirmó.

Sutil valoró que el fin del régimen de Pinochet no haya ocurrido mediante una revolución violenta, sino a través de un proceso democrático.

“Eso fue ejemplar, porque normalmente las dictaduras salen a través de una revolución”, puntualizó.