Poduje en seminario de la ACHM: Plan de reconstrucción por incendios, dardos a Ripamonti y cruce con un asistente

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, expuso en el seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde entregó detalles del plan de reconstrucción tras los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble. Además, deslizó críticas a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y protagonizó un tenso cruce con un asistente del evento.

En el marco de un seminario organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, entregó directrices de lo que sería el plan de reconstrucción en las regiones afectadas por los incendios forestales en la zona centro-sur.

En ese contexto, abrió su intervención señalando que la instrucción del presidente electo, José Antonio Kast, es que los equipos se desplieguen en terreno antes de iniciar oficialmente el mandato el próximo 11 de marzo.

“Hemos hecho cuatro visitas a la región, hemos trabajado con el alcalde de Penco, con el de Tomé, con el gobernador, tomando sus ideas y haciendo un trabajo propio para tener un dimensionamiento del daño, para poder comenzar a financiar esto”, dijo el arquitecto.

En esa línea, subrayó la importancia de contar con claridad respecto a la estimación preliminar de los daños, ya que, afirmó, es clave para identificar la magnitud del trabajo, junto con la definición de los objetivos estratégicos.

“Nosotros tenemos como contraejemplo, como lo que no hay que hacer, siempre es bueno tener claro lo que no hay que hacer, Viña del Mar, donde se hizo todo lo que no hay que hacer, equivocado. Se tomaron todas las decisiones equivocadas. Es un ejemplo muy relevante, porque la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, fue a exponer, en una exposición bastante surrealista, donde ella cuenta cómo hacer las cosas. Lo pueden ver como un dato freak, podría decir”, comentó.

Respecto de la magnitud de los siniestros, detalló que, junto al trabajo con las autoridades locales, estiman cerca de 5 mil viviendas destruidas, incluyendo arrendatarios y allegados, con un costo de reposición de US$ 498 millones (12 millones de UF).

En tanto, el mejoramiento de la infraestructura, que contempla la reposición de caminos y la regularización de terrenos, tendría un costo aproximado de US$ 149 millones (3,6 millones de UF).

“En suma, estamos estimando que este plan, como fondo especial, nos va a costar US$ 648 millones. Para que tengan una idea, el de Viña del Mar costó US$ 800 millones”, señaló.

Ejes de la reconstrucción

Sobre los lineamientos del plan, Poduje detalló los principales ejes:

Reconstrucción universal, para damnificados propietarios, allegados y arrendatarios. “Ninguna víctima queda fuera”, remarcó.

Reconstrucción acelerada y secuencial. Explicó que esto se relaciona con “usar todas las facultades del Estado de Catástrofe para saltarnos la burocracia, con avances quincenales y mensuales”, y anunció la renovación de equipos, con jefaturas que hayan enfrentado procesos como el del 27/F. En ese contexto, adelantó que “en Viña del Mar vamos a cambiarlas a todas, partiendo por la seremi”.

Asimismo, mencionó la implementación de un bono de materiales para arreglos menores o habilitación provisoria, junto con la creación de barrios transitorios, similares a las aldeas levantadas tras el terremoto del 27/F. A ello se sumará el incentivo a la autoconstrucción asistida, con apoyo técnico.

Plazos y cronograma

En cuanto a los tiempos de ejecución, pese a que le sugirieron evitar fijar fechas, argumentó que considera pertinente entregar lineamientos preliminares.

“Esto me dijeron que no lo hiciera desde la oficina del presidente electo, no muestre plazos, pero voy a desobedecer un poco. Yo aprendí del presidente Sebastián Piñera que cuando uno pone plazos se pone metas y empuja la fuerza hacia las metas. Si yo no cumplo, me pueden echar. Acá les hablo de plazos generales, son para que ustedes los anoten, los graben y los difundan, y así yo pongo la cabeza en la guillotina. Si no cumplo, me la cortan y pongan a otro que haga la pega”, afirmó.

El cronograma preliminar contempla:

Marzo: reforzamiento de equipos en rutas críticas.

Abril: asignación de subsidios habitacionales y subsidios de arriendo.

Mayo: inicio de obras de viviendas autoconstruidas con asistencia técnica.

Junio: inicio de obras de barrios definitivos.

Diciembre: inicio de obras CNT para damnificados.

Diciembre: inicio de obras CNT para allegados y arrendatarios.

Abril, junio y diciembre: inicio de obras de infraestructura y servicios.

Finalmente, adelantó que se reunirá próximamente con el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, para avanzar en el proceso de traspaso administrativo al gobierno entrante.

El cruce con un asistente y la advertencia de Poduje

En otro tema, deslizó diversas críticas a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por la paralización de proyectos de reconstrucción en Viña del Mar, debido a la presencia de un belloto del norte.

“Están paralizadas por el activismo ambiental, por fanáticos ambientales en el gobierno, que tienen detenidas viviendas de reconstrucción porque encontraron un árbol. Tenemos un Hospital del Cáncer parado hace 18 meses porque encontraron un nido de lauchas”, manifestó.

En ese contexto, adelantó que se realizará una reforma “sustantiva” al Consejo de Monumentos Nacionales.

“Y si los señores del Consejo quieren ser Indiana Jones y sacar hallazgos que nos cuestan 80 mil millones, que benefician enormemente a los arqueólogos del consejo y a sus amigos arqueólogos de afuera, van a tener que tener un lugar para disponer los hallazgos, porque lo que no vamos a aceptar es que nos tranquen hospitales o viviendas para tener hallazgos en bodegas”, recalcó.

Luego agregó: “A mí me han dicho que soy mecha corta y me han criticado por eso. Lo que pasa es que cuando uno está con las familias y ve sus casas rayadas, yo no voy a permitir que Conaf nos pare proyectos, y este es el primero que vamos a destrabar”.

Fue en ese momento cuando intercambió un diálogo con un asistente, quien acusó sin pruebas que la Corporación Chilena de la Madera (Corma) tendría responsabilidad en los siniestros. Ante ello, Poduje le instó realizar la denuncia ante la Fiscalía y señaló que “he tratado de activistas y/o académicos como usted que nos han paralizado proyectos para proteger fauna y flora; nosotros vamos a usar el Estado de Catástrofe para que no lo hagan”.

“Ustedes, que le dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario”, advirtió.

Mira aquí la intervención completa