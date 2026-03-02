País oposición

Poduje arremete contra gestión del Gobierno por avance en reconstrucción: “Creo que ha sido un desastre”

El próximo ministro de Vivienda además aseguró que Contraloría cuestionó los tratos directos que se contrataron durante la fase de despeje tras los incendios.

El próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, se refirió a la labor de reconstrucción del Gobierno, a raíz de los incendios forestales que han afectado a Viña del Mar y a la Región del Biobío.

En conversación con Radio Infinita, Poduje señaló que “lo concreto es que hay 500 viviendas levantadas; se quemaron 4.200 o 4.600. Ellos dicen que tienen algunas en construcción, pongamos que hay 500 en construcción”.

“Son mil sobre 4.600, y es muy bajo. Lo ha reconocido la alcaldesa Ripamonti, el gobernador de Valparaíso, el ministro de la Vivienda hizo una suerte de mea culpa”, acotó.

Del mismo modo, apuntó a que “el mismo Presidente Boric lo reconoció. Entonces, creo que ha sido un desastre“.

“Lo que me preocupa más es que, más allá del atraso y de las indefiniciones que nos llevaron a este atraso, nos hemos enterado que en la fase de despeje se asignaron tratos directos altamente cuestionables por montos -según la Contraloría- fuera de mercado. El retraso se agrava con irregularidades y con negligencias”, sentenció Poduje.

