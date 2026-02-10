Poduje acusa al Gobierno de recortar 20 mil subsidios DS49: “Supone una crisis de proporciones” para la próxima administración

El futuro secretario de Estado afirmó haber consultado al ministro Carlos Montes, quien le habría indicado que se trataría de un error que se buscaría revertir, y llamó al Ejecutivo a corregir la decisión de manera urgente.

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, acusó este martes al Gobierno actual, de haber reducido en 20 mil los subsidios habitacionales DS19, beneficios destinados a los sectores más vulnerables.

A través de un video publicado en redes sociales y durante una visita a Osorno, el próximo líder de la cartera afirmó que tomó conocimiento de la medida por reportes de prensa y del contacto directo con dirigentes sociales.

Según señaló, el recorte afecta a uno de los principales instrumentos de política habitacional para familias en situación de vulnerabilidad.

“Esto supone una crisis de proporciones para el próximo gobierno“, aseveró.

Cabe recordar que el subsidio DS49 permite a familias en situación de vulnerabilidad social acceder a la construcción de una vivienda —individual o colectiva— sin recurrir a financiamiento bancario.

En ese marco, Poduje explicó que consultó directamente al actual ministro Carlos Montes, quien —de acuerdo con su relato— le habría señalado que la disminución respondería a un error que se buscaría revertir.

El futuro secretario de Estados también hizo un llamado público al Ejecutivo para corregir la decisión, subrayando que el impacto del recorte se concentra en los hogares de menores ingresos.

“Estamos pidiéndole al ministro Montes que por favor reviertan esta medida lo antes posible”, sostuvo.

Asimismo, advirtió: “Los dirigentes están asustados, tenemos dos reconstrucciones pendientes y el gobierno está dejando un déficit enorme y, más encima, corta los subsidios de los segmentos más vulnerables, lo cual es absolutamente inexplicable y requiere una respuesta urgente de parte de la autoridad”.