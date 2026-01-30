Poduje aclara cruce con asistente en seminario y afirma que ante una emergencia “salvar la vida de las personas es prioridad”

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, se refirió al tenso cruce que tuvo con un asistente en un seminario. En ese contexto, manifestó que, ante una emergencia como la ocurrida en la Región del Biobío, “si aparece una persona que encuentre que hay un valor ecológico en el árbol que sea, nosotros tenemos la facultad del estado de emergencia para proceder a salvar la vida de las personas, que es la prioridad”.

Este viernes, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, visitó la población Gabriela Mistral, ubicada en Lirquén, Región del Biobío.

En ese contexto, señaló que la instrucción del presidente electo, José Antonio Kast, es desplegarse en terreno para la elaboración del plan de reconstrucción.

“El daño es significativo y lo que estamos viendo acá, en este despliegue, es que claro, en la fase de emergencia, que no nos corresponde a nosotros, faltan viviendas de emergencia, sacos de arena y baños químicos. Lo que estamos tratando de hacer es transmitir esa información a las autoridades competentes para que puedan llegar con esas viviendas de emergencia y la gente no pase la lluvia en carpas, como lo estamos viendo ahora”, afirmó.

Consultado en 24 Horas sobre el cruce que tuvo con un asistente en el seminario organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, el arquitecto deslizó diversas críticas a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por la paralización de proyectos de reconstrucción en Viña del Mar, debido a la presencia de un belloto del norte.

Fue en ese momento cuando intercambió un diálogo con un sujeto, quien acusó, sin pruebas, que la Corporación Chilena de la Madera (Corma) tendría responsabilidad en los siniestros. Ante ello, Poduje lo instó a realizar la denuncia ante la Fiscalía y señaló que “he tratado de activistas y/o académicos como usted, que nos han paralizado proyectos para proteger fauna y flora; nosotros vamos a usar el Estado de Catástrofe para que no lo hagan”.

“Ustedes, que le dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario”, advirtió.

Lee también:Poduje en seminario de la ACHM: Plan de reconstrucción por incendios, dardos a Ripamonti y cruce con un asistente

Sobre la controversia, aclaró que una vez que asuma la administración de Kast, deberá liderar el proceso de reconstrucción en las regiones del Biobío y Ñuble. En el caso del Gran Concepción, expuso que se trata de una zona rodeada por árboles.

“Y lo que nos ha pasado otras veces es que esos bosques entran en la zona urbana. Entonces, para proteger a las familias, vamos a hacer la construcción y vamos a cortar esos árboles, porque suponen un riesgo. Además, vamos a construir viviendas que tengan una resistencia mayor y cuenten con rutas de escape. Entonces, lo que yo decía es que nosotros no podemos dejar de cortar árboles porque alguien se pueda oponer desde el punto de vista ecológico, si es que pongo en riesgo la vida de las familias. Eso es lo que les dije”, sostuvo.

Y manifestó: “Acá tenemos un incendio devastador, tenemos fallecidos. Entonces, nosotros vamos a hacer los cortafuegos y, si aparece una persona que encuentre que hay un valor ecológico en un pino, en un eucaliptus o en el árbol que sea, nosotros tenemos la facultad del estado de emergencia para proceder a salvar la vida de las personas, que es la prioridad”.