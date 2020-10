Un paquete de 54 reformas a la Constitución de 1980 fueron sometidos a una consulta ciudadana tras el triunfo de NO en 1988 y antes de la asunción de Aylwin en 1990. Un reférendum que se aprobó con un 85,7% gracias a un trabajado acuerdo entre la oposición y el régimen. “Si no hubiera habido estas reformas, no habría habido transición", dice José Viera-Gallo.