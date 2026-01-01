Planifica tu 2026: Chile tendrá 16 feriados, con Semana Santa a fines de marzo

El calendario oficial marca los días festivos del nuevo año, destacando los primeros fines de semana largos para programar descansos y viajes.

El año 2026 trae consigo 16 feriados nacionales en Chile, entre civiles y religiosos, según el calendario oficial.

Este nuevo ciclo permite a los ciudadanos planificar con anticipación sus períodos de descanso, paseos o viajes, aprovechando los días no laborables establecidos por ley.

Semana Santa y primeros fines de semana largos

La Semana Santa 2026 se celebrará entre el 30 de marzo y el 5 de abril, con el Viernes 3 y Sábado 4 de abril como feriados. Estas fechas, respaldadas por la Ley 2.977, no son irrenunciables, por lo que algunos trabajadores podrían laborar.

Según reportó Mega Noticias, este primer fin de semana largo del año será seguido por otros, como el del viernes 1 de mayo, por el Día Nacional del Trabajo, y el del viernes 18 de septiembre, por las Fiestas Patrias. Conocer estas fechas es clave para una óptima organización del tiempo libre.