País feriados

Planifica tu 2026: Chile tendrá 16 feriados, con Semana Santa a fines de marzo

Por CNN Chile

01.01.2026 / 11:14

{alt}

El calendario oficial marca los días festivos del nuevo año, destacando los primeros fines de semana largos para programar descansos y viajes.

El año 2026 trae consigo 16 feriados nacionales en Chile, entre civiles y religiosos, según el calendario oficial.

Este nuevo ciclo permite a los ciudadanos planificar con anticipación sus períodos de descanso, paseos o viajes, aprovechando los días no laborables establecidos por ley.

Semana Santa y primeros fines de semana largos

La Semana Santa 2026 se celebrará entre el 30 de marzo y el 5 de abril, con el Viernes 3 y Sábado 4 de abril como feriados. Estas fechas, respaldadas por la Ley 2.977, no son irrenunciables, por lo que algunos trabajadores podrían laborar.

Según reportó Mega Noticias, este primer fin de semana largo del año será seguido por otros, como el del viernes 1 de mayo, por el Día Nacional del Trabajo, y el del viernes 18 de septiembre, por las Fiestas Patrias. Conocer estas fechas es clave para una óptima organización del tiempo libre.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

País Enel anuncia cortes programados de luz en cuatro comunas de la Región Metropolitana para este viernes
Rusia acusa a Occidente de ataque con drones que deja más de 20 muertos en Jersón ocupado
DMC declara alerta por evento de altas temperaturas extremas en cuatro regiones del sur
Ejército de EE.UU. destruye dos supuestas "narcolanchas" más en el Caribe, con un saldo de cinco muertos
Tras agresión en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano: Joven de 20 años queda en riesgo vital
Los primeros bebés de 2026: Yael y Jonathan llegaron a la vida en Concepción a la medianoche