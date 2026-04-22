Kast deja la presión sobre el Congreso por Ley de Reconstrucción: “Deben elegir entre empleo o estancamiento”

El Presidente defendió la iniciativa económica presentada en La Moneda y sostuvo que ahora serán los parlamentarios quienes deberán decidir si respaldan medidas proinversión y empleo.

El Presidente José Antonio Kast trasladó este miércoles la presión política al Congreso luego de firmar en La Moneda la denominada Ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa con la que busca impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo.

En su discurso, el Mandatario sostuvo que la propuesta representa un punto de inflexión para el país y que ahora la decisión quedará en manos de diputados y senadores.

“Hoy este proyecto va a quedar en manos del Congreso y cada parlamentario tendrá que decidir qué va a hacer, si va a estar del lado del empleo o del estancamiento”, afirmó.

Kast argumentó que Chile enfrenta una situación compleja, con más de 800 mil personas buscando trabajo, un desempleo juvenil cercano al 22% y una expansión económica en torno al 2%, cifra que contrastó con países vecinos que crecen a mayores tasas.

“Chile puede crecer mucho más que el 2% anual que hoy día tenemos. Chile no está condenado a tener un 8% de desempleo”, señaló.

El jefe de Estado también cuestionó a quienes adelantaron públicamente su rechazo al proyecto antes del ingreso formal al Congreso.

“La peor manera de legislar en este caso es no haber conocido el proyecto de ley y ya decir que uno se va a oponer a la idea de legislar”, sostuvo.

En la misma línea, agregó que rechazar una propuesta de este tipo antes de su discusión en comisiones “creo que no corresponde”, aunque recalcó que cada parlamentario tiene derecho a votar a favor o en contra una vez conocido el texto.

Kast destacó que el proyecto fue elaborado con estudios técnicos y conversaciones previas con distintas fuerzas políticas, incluyendo partidos oficialistas, independientes y colectividades fuera de la coalición de gobierno.

“Se han hecho estudios serios para presentar este proyecto. Se han recogido las inquietudes de distintos sectores que se van a ver plasmadas en este proyecto”, afirmó.

El Mandatario también buscó instalar una señal política al citar al expresidente Ricardo Lagos. “Hace años dijo la siguiente frase: la tarea número uno es crecer, todo lo demás es música”.

Luego reformuló esa idea para ligar el debate económico con el mercado laboral: “Hoy día gustaría complementarla y decir: la tarea número uno es generar empleo, el resto es música”.

La Ley de Reconstrucción Nacional contempla una rebaja gradual del impuesto de primera categoría, incentivos tributarios al empleo formal, apoyo a pymes y medidas para reducir trabas regulatorias a la inversión.