Plan Escudo Fronterizo: Construcción de zanja en la frontera norte llegó a 12 kilómetros

El comisionado presidencial para la macrozona norte, Alberto Soto, detalló los avances de la iniciativa, señalando que tendrá mantención de carácter permanente.

La zanja que se construye en la frontera norte de Chile, en el marco del Plan Escudo Fronterizo impulsado por el Gobierno, ya lleva un 20% de avance.

La iniciativa contempla una serie de medidas en la frontera norte, con el objetivo de controlar el ingreso de migrantes irregulares. Entre ellas se encuentra la construcción de la mencionada zanja.

En la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputadas y Diputados, el comisionado presidencial para la macrozona norte, Alberto Soto, entregó detalles sobre la zanja, que comenzó a construirse un par de semanas después del 11 de marzo.

Así, señaló que hasta la fecha la zanja lleva 12 kilómetros lineales de construcción, de un total de 60 que se establecieron como meta.

Y que de esos 12 kilómetros, 3,5 corresponden a lo realizado en la Región de Arica y Parinacota, mientras que 8,5 han sido en la Región de Tarapacá.

Asimismo, personal del Ejército de Chile bloqueó seis sectores de paso debido al trabajo de 1.100 efectivos.

En esa línea, el comisionado comentó que la zanja contará con mantención de carácter permanente.

Soto relevó en la Comisión que el Plan Escudo Fronterizo tiene tres aspectos principales: refuerzo del control del tránsito fronterizo, mejorar la gestión en la frontera a través de la coordinación entre las policías, las FF. AA. y los organismos civiles, además del fortalecimiento de la política migratoria.