Pinochet sube en admiración ciudadana y comparte el segundo lugar con Piñera en ranking de personajes históricos de Cadem

El ranking, publicado en el marco de las Fiestas Patrias, es liderado por Arturo Prat y Gabriela Mistral, mientras que Salvador Allende aparece en el tercer lugar.

El dictador Augusto Pinochet se encuentra en el segundo lugar del ranking de personajes históricos más admirados por los chilenos.

Así lo dio a conocer el Estudio 5C de Cadem, sondeo centrado en temas de identidad nacional, orgullo chileno y percepción ciudadana, realizado con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias.

El líder militar y uno de los protagonistas del golpe de Estado de 1973 comparte podio con el exPresidente Sebastián Piñera, cada uno obteniendo un 10% de las preferencias.

El primer lugar fue compartido por dos figuras emblemáticas: Arturo Prat y Gabriela Mistral, ambos con un 12% de las menciones.

El aumento de la admiración de Pinochet

En el caso de Pinochet, su aparición en esta lista es reciente. Recién en 2024 comenzó a figurar entre los más mencionados, y este año subió tres puntos respecto a la medición anterior, en la que obtuvo un 7%.

Por su parte, Piñera —quien falleció en febrero del año pasado— también mostró un aumento significativo, pasando del 4% al 10%.

El expresidente Salvador Allende aparece en el tercer lugar con un 8% de las menciones, seguido en el cuarto por Manuel Rodríguez, Violeta Parra y Víctor Jara, aunque sin un desglose porcentual específico.

El padre Alberto Hurtado cierra el top cinco con un 5% de las respuestas.

Otros ítems valorados por los chilenos

El Estudio 5C también abordó otras temáticas relacionadas con la identidad nacional, como qué une a los chilenos y cómo se preparan para celebrar las Fiestas Patrias.

Asimismo, reveló que el principal símbolo patrio es la Cordillera de los Andes y que el 84% de los encuestados consideran que Chile es el mejor país para vivir dentro de Latinoamérica.

Finalmente, el vino salió escogido como el trago más chileno y que el golpe de Estado de 1973 fue el hecho histórico más importante.