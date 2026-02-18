Decretan quiebra de Mauricio Pinilla: Exfutbolista tiene deudas por más de $1.600 millones

A raíz del proceso judicial, se realizará un primer remate de sus bienes el 25 y 26 de febrero próximos.

El exfutbolista Mauricio Pinilla enfrenta un complejo escenario judicial, luego que el 15° Juzgado Civil de Santiago decretara su quiebra en noviembre pasado.

Según la información de La Tercera, la determinación del tribunal se adoptó luego que se presentara una acción revocatoria concursal contra el exdelantero de la Selección Chilena.

Actualmente, las deudas de Pinilla están en torno a los $1.670 millones. De este total, tiene acreencias por $682 millones con BCI, otros $514 con Primus Capital y otros $207 millones con Banco Santander.

En esta misma línea, se reveleó que ya está agendado el primer remate de sus bienes y que se realizará este 25 y 26 de febrero en Colliers.

Entre los bienes que esrán sometidos a remate se encuentran parcelas en Colina, las que fueron registradas ante el Conservador de Bienes Racíes en 2021.