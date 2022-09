El ex presidente Sebastián Piñera se refirió al proceso constituyente y cómo debería ser el nuevo mecanismo que redactará la nueva Constitución. En entrevista con Meganoticias, el ex mandatario criticó la gestión del Gobierno de Gabriel Boric, asegurando que “en los últimos seis meses se dedicó demasiado a la Convención Constitucional, a la campaña por el Plebiscito, y en mi opinión descuidó las preocupaciones de la gente”.

“La gente lo que hoy día pide es tranquilidad, seguridad, paz. Lo que pide es controlar la inflación, más oportunidades de empleo, mejores salarios, una reforma profunda a la salud. Esas son las grandes necesidades y urgencias de las personas, yyo creo que el Gobierno debería alejarse del proceso constitucional y concentrarse en gobernar”, agregó.

Asimismo, sinceró que votó Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, ya que a su juicio, la propuesta constitucional emanada de la Convención no cumplía los objetivos que debería tener una buena Carta Magna.

“La Constitución tiene que ser un gran marco de unidad, de estabilidad, que no divida al país, que se haga cargo de los problemas y de las oportunidades y no debe ser partisana. Y por eso yo creo que la propuesta de la Convención no solamente se caracterizó por los escándalos y excesos de los convencionales, también en el fondo era una muy mala propuesta que dividía al país, que no ponía las prioridades de la gente en primer lugar, que creaba una democracia bastante caótica, que concentraba exceso de poder en la Cámara de Diputados y que creaba muchos sistemas de justicia”, dijo.

“Esa Constitución que se propuso era una muy mala Constitución, que se basaba en la división, en la revancha, en el octubrismo, que tenía una relación ambigua con la violencia, que creaba privilegios, que dividía al país en muchas nacionalidades”, añadió.

Consultado sobre si considera que en este nuevo proceso deberían participar los ex presidentes, Piñera subrayó que: “Yo creo que los ex presidentes tienen una experiencia…Yo le digo al presidente Boric que si requiere apoyo, ayuda de los ex presidentes, yo estoy seguro de que todos ellos, incluyéndome a mí, vamos a estar siempre disponibles”.

Asimismo, comentó que el nuevo proceso constituyente debiese ser encabezado por un órgano mixto, conformado por un grupo de convencionales electos y un grupo de expertos, de menor tamaño que la Convención anterior y con una duración máxima de seis meses.

En esa línea, dijo ser partidario de “combinar la voz de la gente, y eso requiere convencionales elegidos, pero también un aporte de los expertos. Ese aporte puede ser previo, que antes de que se inicie el proceso del consejo convencional los expertos puedan fijar un marco, ciertos principios básicos…Puede que también haya personas con experiencia elegidas en la Convención”.

“No podemos repetir los gruesos errores que se cometieron con la Convención que fracasó, porque su propuesta no solamente era mala, fue rechazada por ocho millones de chilenos”, zanjó.

