Tras el triunfo del Rechazo en Petorca, Región de Valparaíso, la comuna se convirtió en trending topic: la localidad enfrenta una prolongada sequía, escasez hídrica y el acceso al agua es limitado a través de camiones aljibe.

Consultado por comentarios que marcaron las redes sociales, en donde apuntaban a que la propuesta constitucional redactada por la Convención garantizaba el derecho al agua, el alcalde de Petorca, Ignacio Villalobos (Independiente), manifestó en conversación con Cooperativa: “No se equivocaron al apoyar a Petorca, ojalá sigan apoyando muchas personas más”.

Señora de Petorca que no tiene agua para lavarse las manos, desde Concepción yo sali a las calles a buscar dignidad para usted, hoy le pido mis disculpas por que no sabia que era feliz sin lavárselas. No se volverá a repetir

