País región de valparaíso

Petorca: Minero muere tras caer por quebrada mientras conducía maquinaria pesada

Por CNN Chile

25.11.2025 / 08:36

{alt}

Desde el Sernageomin señalaron que la faena "no contaba con ningún acto administrativo ante el servicio".

Este lunes, un minero de 58 años murió tras caer desde una quebrada en la comuna de Petorca, en la Región de Valparaíso.

Según la información preliminar, el hombre estaba trasladando un generador eléctrico con un minicargador cuando, por causas que se investigan, cayó al precipicio.

El fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Dünner, señaló que “se habría precipitado a una quebrada de unos 15 metros de profundidad, falleciendo en el lugar”.

El delegado provincial, Luis Soto Pérez, detalló que la víctima se trata de Patricio Quiroz, quien se encontraba habilitando un camino de acceso en la localidad de Chalaco Alto.

Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) señalaron que su director regional, Christian Orellana, y su equipo iniciaron la investigación en terreno, detallando que la faena “no contaba con ningún acto administrativo ante el servicio“.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

País Persecución policial en Ñuñoa termina en enfrentamiento con vecinos tras chocar vehículo robado
Petorca: Minero muere tras caer por quebrada mientras conducía maquinaria pesada
Por posible defecto que podría ocasionar un incendio: Emiten alerta de seguridad por autos BMW vendidos entre 2017 y 2021
Incendio de madrugada afecta a cité en Estación Central: Bomberos ya lo controló
Italiano se disfrazó de su madre muerta para cobrar su pensión: Ocultó el cadáver momificado en casa
Senado aprueba Presupuesto 2026 con reposición de fondos clave, pero rechaza recursos para sitios de memoria