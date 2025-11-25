Petorca: Minero muere tras caer por quebrada mientras conducía maquinaria pesada

Desde el Sernageomin señalaron que la faena "no contaba con ningún acto administrativo ante el servicio".

Este lunes, un minero de 58 años murió tras caer desde una quebrada en la comuna de Petorca, en la Región de Valparaíso.

Según la información preliminar, el hombre estaba trasladando un generador eléctrico con un minicargador cuando, por causas que se investigan, cayó al precipicio.

El fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Dünner, señaló que “se habría precipitado a una quebrada de unos 15 metros de profundidad, falleciendo en el lugar”.

El delegado provincial, Luis Soto Pérez, detalló que la víctima se trata de Patricio Quiroz, quien se encontraba habilitando un camino de acceso en la localidad de Chalaco Alto.

Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) señalaron que su director regional, Christian Orellana, y su equipo iniciaron la investigación en terreno, detallando que la faena “no contaba con ningún acto administrativo ante el servicio“.