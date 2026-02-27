Los detalles de la discreta visita de Pet Shop Boys al Museo de la Memoria: Pidieron que no tomaran fotografías

En medio de su aplaudido paso por Chile, el dúo inglés recorrió las dependencias del museo en una visita el pasado miércoles.

Pet Shop Boys se presentó el pasado lunes en el marco del Festival de Viña del Mar, en uno de los espectáculos anglo más alabados del último tiempo en dicho certamen.

Luego de su aplaudida presentación, Neil Tennant y Chris Lowe culminarán su paso por Chile con otros dos conciertos. Uno, este viernes en el Movistar Arena y otro mañana sábado, en el Teatro Caupolicán. No quedan entradas para ninguno de los espectáculos.

En medio de los días que han pasado en Chile, se les ha visto recorrer distintas partes del país, como la playa de la Región de Valparaíso. Incluso, este jueves subieron una publicación recorriendo el Parque Yerba Loca, en Lo Barnechea.

Pet Shop Boys y su visita al Museo de la Memoria

Sin embargo, el pasado miércoles realizaron una actividad sobre la cual solicitaron discreción: una visita al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Según la información de Diario Financiero, la dupla pionera del electropop arribó hasta el museo cerca de las 16:00 horas en compañía de un guía personal.

Personal de boletería y de la cafetería del museo se percataron de su presencia, pero ambos integrantes del grupo solicitaron no tomarese fotos en el lugar.

El recorrido por el lugar duró unos 45 minutos, antes que ambos se retiraran del museo con la misma discreción que llegaron.

La directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, María Fernanda García, señaló que “nos hace mucho sentido y nos alegra que hayan querido visitar el museo ya que ellos han demostrado un compromiso real con los derechos humanos. Son personas sensibles, inteligentes e informadas“.