Persecución policial en Ñuñoa termina en enfrentamiento con vecinos tras chocar vehículo robado

Una fuga vehicular de madrugada culminó en un choque contra un local comercial y la rotura de una cañería de gas. El hecho escaló a un violento altercado cuando vecinos intentaron evitar la detención de uno de los ocupantes, obligando a Carabineros a usar su arma de servicio para dispersar la situación.

Una intensa persecución policial en la comuna de Ñuñoa durante la madrugada de este martes generó caos y un insólito enfrentamiento entre Carabineros y un grupo de vecinos. El incidente se desató cuando un vehículo que se daba a la fuga impactó contra un local comercial, desatando la emergencia.

Los hechos se iniciaron cuando personal policial, realizando controles preventivos en el sector de Rodrigo de Araya con José Pedro Alessandri, notó que un automóvil evadió una fiscalización. Esto dio comienzo a un seguimiento a distancia que culminó en la calle Guillermo Mann.

Choque, fuga e intervención ciudadana

El vehículo en fuga chocó violentamente contra la reja de un strip center, causando daños materiales y, más grave aún, la rotura de una cañería de gas, lo que requirió la inmediata presencia de Bomberos para controlar la fuga.

Tras el impacto, tres sujetos descendieron del auto e intentaron escapar a pie. Carabineros logró la detención de dos de los individuos, ambos adolescentes de 14 años y residentes de Ñuñoa. Sin embargo, la situación se complejizó cuando un tercer sujeto logró huir gracias a la intervención de un grupo de vecinos.

El teniente José Villarroel, de la Prefectura Oriente Metropolitana de Carabineros, detalló la tensa situación vivida por los uniformados:“Carabineros efectúa un seguimiento de infantería y vecinos del lugar, al percatarse de esta situación, intentan evitar la situación de este sujeto, donde un vecino intenta atropellar a este funcionario policial que hace uso de su arma de fuego en una oportunidad.”

Ante el intento de agresión, un funcionario policial se vio obligado a utilizar su arma de servicio para dispersar a las personas que intentaban frustrar el procedimiento. A pesar de la violencia del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Los menores de edad detenidos no registran antecedentes penales previos. No obstante, el vehículo en el que se trasladaban presentaba encargo vigente por robo desde el sábado 22 de noviembre, lo que confirmó el carácter delictivo de la huida. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia para enfrentar los cargos correspondientes.